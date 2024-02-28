Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Mimaroba mahalle muhtarlığı açıldı

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Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Mimaroba mahalle muhtarlığı açıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede yapılan muhtarlıkların tek Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Mimaroba mahalle muhtarlığı yoğun katılım eşliğinde törenle açıldı. Açılış törenine CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Mimaroba Mahallesi muhtarlığı açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, demokrasinin var olduğu ülkelerde muhtarlıkların çok önemli işler gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu: "Demokrasinin eşiğidir muhtarlıklar. Belediyenin girişi de demokrasinin beşiğidir. Demokrasinin var olduğu ülkelerde muhtarlıklar çok önemli işler görür. Buradaki muhtarlıklar belediyedir esasında. Muhtarlıkların hepsini tek tip yapıyoruz ki vatandaş geçerken o binanın muhtarlık olduğunu anlasın diye. Hepsinin rengi aynı. Hepsinin tipi aynı, tek proje. İstanbul'da da, Türkiye'de de böyle tek tip projeyle yapılan bir mahalle muhtarlıklarını göremezsiniz. Muhtarlıklarımızın hepsinin açılışını yapacağız."

Mimaroba Mahalle Muhtarı Cengiz Üstünyer konuşmasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL