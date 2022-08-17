17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 ailenin kabusu sona erdi - Son Dakika
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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 ailenin kabusu sona erdi

17.08.2022 17:02
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 ailenin kabusu sona erdi

Büyükçekmece'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 hasarlı konutun yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 hasarlı konutun yıkımı gerçekleştirildi.

Yaklaşan İstanbul depremi öncesinde, ilçedeki riskli ve hasarlı binaları kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yenileyen Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Atatürk Mahallesinde 44 hasarlı konutu yıktı.

"Deprem yıkmadan biz yıkıyoruz"

Yıkım çalışmalarını teknik ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış bir belediye başkanıyım. 17 Ağustos gecenin saat 03.00 sıralarında henüz Büyükçekmece olduğu için yazlık bölge henüz yatmamıştık. Müthiş bir sarsıntıyla kendimizi sokağa attık. O günden bu güne Büyükçekmece'deki deprem hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü depremin korkunç yüzünü küçük yaştan beri yaşamış bir belediye başkanıyım. Yaz, kış demeden özellikle Büyükçekmece sayfiye bölgesi olduğu için yazın inşaat yasağı var. Yıkım yasağı var. Hiç ara vermeden yaz boyunca depremin yıkacağı binaları biz yıkmaya devam ediyoruz. Depremde yıkılacak, belki de altında onlarca insanın canının gideceği binalara asla geçit vermiyoruz. Depremin yıkacağını, canların yok olacağını biliyoruz. Bu nedenle deprem yıkmadan biz yıkıyoruz. Yıkıyoruz ve bunları yapıyoruz. Karşımızda görüyorsunuz. Bugün de 17 Ağustos Çarşamba. Aynen yıkımlara devam ediyoruz. Vatandaşımızın canını, malını korumak için aralıksız Büyükçekmece'de deprem hazırlığımızı devam ettirip sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Çünkü yüzde 75'ini bitirdik. Yüzde 25'lik kısım kaldı. Büyükçekmece, 1999 17 Ağustos'tan hemen sonra işine koyuldu. Can ve mal kaybını azaltmak için, sıfırlamak için yıkılacak durumdaki binaları vuku bulacak İstanbul depreminde yıkılacak binaları yıkıp yenilemeye devam ediyor. Arkamızdaki binalar 44 daireden oluşuyor. Yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

"Tepecik ve Kumburgaz planları bitince Büyükçekmece'de can ve mal emniyeti bakımından tedbirlerimizi doruk noktaya çıkarmış olacağız"

Büyükçekmece'de en büyük tehlikenin Kumburgaz ve Tepecik bölgesinde olduğunu vurgulayan Başkan Akgün, konuşmasına şöyle devam etti: "Büyükçekmece'de Kumburgaz sahilleri büyük tehlike arz ediyor. Buradaki imar planlarının bir an önce Büyükşehir Meclisi'nden çıkmasını bekliyoruz. Bir de Tepecik bölgemiz var. Orası biraz daha emniyetli ama orada çok miktarda yenilenmesi gereken bina olduğu için Tepecik ve Kumburgaz planlarımız bittiği takdirde Büyükçekmece'de can ve mal emniyeti bakımından tedbirlerimizi doruk noktaya çıkarmış olacağız. Halkımızın burnu kanamadan inşallah bu olabilecek depremi de atlatmış oluruz. İnşallah hiç olmaz ama olacağını biliyoruz. Hepimiz, tüm belediyeler, İstanbul, Türkiye özellikle Marmara bölgesi 17 Ağustos'u unutmamalı ve Büyükçekmece örneğinde olduğu gibi herkes kendi bölgesindeki yıkılacak binaları önceden yıkmaya ve hazırlığını aralıksız yapmaya devam etmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve biz Belediye Başkanları bu konuda vatandaşın en yoğun talepleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda taviz vermeden hep birlikte devlet olarak ağustos depremleri gibi depremleri yaşamadan tedbirlerimizi almak zorundayız. Bugün 17 Ağustosun yıl dönümü, çok insanımızı kaybettik. 17 Ağustos depreminde ve daha önceki depremlerde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza, arkadaşlarımıza birçok arkadaşımız rahmetli oldu. Adapazarı'nda, burada. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Marmara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 ailenin kabusu sona erdi - Son Dakika

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