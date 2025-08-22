Büyükçekmece\'de Binalarda \'Çatırtı\' Sesleri Nedeniyle Tahliye

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde dün akşam 'çatırtı' sesleri geldiği gerekçesiyle toplam 7 daireden olan 2 bina vatandaşlar tarafından boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde Büyükçekmece Belediye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından 'yer altı su seviyesi çekilmesi' şüphesi bulunduğu, binalara vatandaşlar tarafından girişin henüz izin verilmeyeceği öğrenildi.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Ulus Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yan ya bulunan toplam 7 dairenin bulunduğu 2 binanın birleşim yerinden gelen 'çatırtı' sesleri üzerine vatandaşlar binaları boşaltılmış ve ekiplere haber vermişti. Olayla ilgili Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, eşliğinde bugün fenni inceleme gerçekleştirdi. Gözle görünür bir hasar tespit edilemezken, 'yer altı su seviyesi çekilmesi' sonrasında iki bina arasında boşluk oluşabileceği söylenildi. Kesin durumun yapılacak olan sismik incelemeyle ortaya çıkacağı bilgisi verilirken polislerin beklediği binaların önünde vatandaşların içeriye girmelerine henüz izin verilemeyeceği öğrenildi.

İncelemeyi yapan ekipten Geoteknik Uzmanı İhsan Yıldız, "Gözle görülür bir hasar tespit etmedik. Ülkemizde yaşanan depremler mevcut tabakalarda değişimlere neden olmaktadır. Zemin tabakalarında. Yer altı su seviyelerindeki yükselişler düşüşler yaşanan kuraklıklar sebebiyle de yer altı su seviyelerinde yine düşüşler yaşanmaktadır. Bunlarda yapılarda ani oturmalara neden olur. Bunların tespiti için en hızlı şekilde zemin etüt çalışmalarımızı yapacağız. En hızlı yapılacak tespit sismik test dediğimiz mevcut zeminde meydana gelen boşlukları tespit edeceğiz. Duruma göre uygun iyileştirme yöntemleri, uygun güçlendirme yöntemleri belirleyeceğiz" dedi.

"Yerde yer altı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma olduğunu diye düşünüyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Saka ise, "Dün gece gözle yapılan tespitler sonrasında sabah ekiplerimizin teknik donanımlarıyla beraber binanın etrafında yaptığımız teknik incelemelerde herhangi bir kazı hafriyat çalışması olmadığından binanın olduğu yerde yer altı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma olduğunu diye düşünüyoruz. Bununla ilgili performans analizi sismik ölçümler yaptırıp yer altındaki su seviyesi ve yer altında bir boşalma var mı yok mu bunun tespitini yapacağız. En kısa sürede vatandaşlarımızı da bilgilendireceğiz. Şu an için AFAD ve Kaymakamlığımız ile görüşüp çözüm üretmeye çalışacağız. Şu an için evlerine girmelerini tavsiye etmiyoruz. Bizden bilgi beklemeleri gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL