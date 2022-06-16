Büyükçekmece'de denizin dibi temizliği su altı kamerasında

Büyükçekmece'de denize atılan ve yok olması uzun zaman alan zararlı maddelerin denizden çıkarılması için düzenlenen etkinlikte denizaltındaki zararlı maddeler su altı kamerasında kaydedildi.

Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Öğrenim gören öğrencilerin işbirliği ile bugün Mimar Sinan Sahili'nde 'Deniz dibi temizlik harekatı' adıyla bir program düzenlendi. Düzenlenen programa yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklarda davet edildi. Çocuklara program çerçevesinde temiz çevre bilinci aşılanmaya çalışıldı. Deniz altına dalan üniversitenin dalgıç öğrencileri ise denizin altından araların araba tekeri, cam şişe, pet şişe ve birçok maddeyi çıkardı.

Programla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, " Bu sene meclisimizden geçen program çerçevesinde büyük çevre hareketlerinde bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de deniz dibi tarama burada istiyoruz bizim geleceğimiz miniklerimiz hem gelsinler görsünler hem de onlara daha temiz bir dünya nasıl bırakabiliriz diye böyle bir çalışmaya başladık. Belediye Başkanımız Hasan Akgün'ün de talimatlarıyla üniversitemiz ile beraber burada deniz dibi taraması yapacağız. Burada çıkan malzemeleri hep beraber göreceğiz. Burada çıkan maddeleri yerinde ayrıştırma da yaparak çevreyi kirletmemenin ne kadar kolay olduğunu burada göreceğiz. Bu sayede yarınlarımıza daha temiz bir çevre bırakacağız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Abdülhamit Pehlivan ise etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bu sene belediye başkanımız önderliğinde başlatmış olduğumuz büyük çevre harekatı çerçevesinde özellikle gençlerin çocukların farkındalığını artırıcı ve bizim yapmış olduğumuz hataları yapmamaları için farkındalık etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bugünde deniz dibi temizliği etkinliğimiz başlatıyoruz. Amacımız çocuklarımızın farkındalığını artırıp yetişkinlerin yapmış olduğu hatalardan onları uzaklaştırmak" şeklinde konuştu.

"Çevre farkındalığı oluşturalım istiyoruz"

Program çerçevesinde çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Dr. Yeliz İşcan Bugün gördüğünüz etkinlikte sevgili dalgıçlarımız öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle birlikte ve aslında çevre kirliliğine savaş açtık. Sahada olan çocuklarımıza da bunları göstermek istiyoruz. Bir çevre farkındalığı oluşturalım istiyoruz. Bu atıklar maalesef denizlerimiz ve canlılarımıza zarar veriyoruz. Biz de program olarak dedik ki ağaç yaşken eğilir. Bu yüzden böyle bir yola çıktık" diye konuştu.

Dalgıçların denizi nasıl temizlediğini görmek için geldiklerini ifade eden bir öğrenci, " Çevre kirleten insanlar bence bilinçsizler. Bizde herkes bilinçlensin diye böyle bir program yapıyoruz. Bence herkes küçükken böyle bilinçlensin büyüyünce de devam etsinler" dedi.

Programa katılan bir diğer minik öğrenci Sıla Sarak ise, "İnsanları bilgilendirmek için geldim. 9 yaşındayım ben. Yaşıtlarıma şunu demek isterim, çöplerimizi geri dönüşüme ya da çöpe atmamız gerek. Çünkü denize attığımız zaman o poşetleri ve diğer atıkları yem sanıp yiyorlar ve zehirleniyor. Biz de denizden birçok canlı alıp yiyoruz bizim de zehirlenme durumumuz olabilir" şeklinde konuştu.

Denize giren dalgıçlardan Cengiz Macit ise, " Çocukların bu yaşlarda bu konulara eğilim duymaları bilinçlenmeleri çok önemli ağaç yaşken eğilir. Öğrencilerimiz bu yaşta bu şuura sahip olurlarsa gelecekte de atıklar temizlenir" diye konuştu. - İSTANBUL