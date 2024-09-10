Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bina Yıkıldı - Son Dakika
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Yerel

Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bina Yıkıldı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 5 katlı bir bina yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yıkımı yerinde takip ederek, bölgenin plan sorununun çözüldüğünü belirtti.

10.09.2024 12:46
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Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı yerinde takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tepecik bölgesinin merkez kısmı Hürriyet ve Ulus Mahalleleri çok hassasiyet arz ediyordu ve bir türlü plan sorunu çözülemiyordu. Tepecik merkezinin binlik imar planlarını da 4 ay gibi kısa bir süre içerinde Büyükşehir meclisinden geçirdik" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş ve müteahhit işbirliğinde gerçekleştirilen riski olan yapıların kentsel dönüşüm çalışmaları Ulus Mahallesinde devam etti. Melek sokak üzerinde bulunan 5 katlı 12 daireden uluşan binanın yıkımına başlandı. Tepecik bölgesinde, yapılan incelemelerde riskli olduğu belirlenen binanın yıkımına gerçekleştirilerek, Ulus Mahallesinde de kentsel dönüşüm çalışmaları başlandı. Yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de yerinde inceledi.

"Bu güne kadar 53 bin konutu yeniledik"

Yıkım çalışmaları incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Akgün, " Tepecik Hürriyet Mahallesi ile Ulus Mahallesinin bulunduğun alandayız. Burası bizim için çok önemli çünkü, bu bölge Tepeciğin merkezi olarak biliniyor. Burada ki binaların ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Tepecik bölgesinin merkez kısmı Hürriyet ve Ulus Mahalleleri çok hassasiyet arz ediyordu ve bir türlü plan sorunu çözülemiyordu. Tepecik merkezinin binlik imar planlarını da 4 ay gibi kısa bir süre içerinde Büyükşehir meclisinden geçirdik. Büyükçekmece Tepecik Merkezde artık binalar yıkılmaya, vatandaşın canını, malının kurtarılması için yeni binalar yapılmaya başlanacak. Arkamızda görmüş olduğunuz binanın depreme dayanması mümkün değil, bu binada şu anda 10 ton demir varsa yeni teknolojide bu binada 30 ton demir olması gerekiyor. Ama görüyoruz ki yıkılan binalarda demir, beton ve kullanılan malzemenin vasfı son derece düşük ve teknik kurallardan uzak. 7,5 gibi bir depremi beklemeye gerek yok eğer 5,5 - 6.0 büyüklüğünde direk bölgeyi etkileyen bir deprem olursa hem Tepecik merkez hem de Kumburgaz sahilleri yerle bir olur. İki ay sonra şu an burada yıkılan bina gibi birçok bina yıkılmaya başlanacak. Önce 5,5 gibi bir depremde yıkılacağını tespit edeceğimiz binalardan başlayacağız. Binalar birleştirilerek adalar şeklinde yapılar yapılacaktır. Müteahhit, vatandaş ve belediye iş birliği içerisinde yapılacaktır. Zor bir iştir ama Büyükçekmece bunu başarmış ve Türkiye'ye örnek olmuş bir İlçe Belediyesidir. Bu güne kadar 53 bin konutu yeniledik, sadece konut yenilemiyoruz ilçeyi yeniliyoruz, şehrin silüetini değiştiriyoruz. İlçede ki bütün binalar beyaz beyaz tonlarında Akdeniz mimarisine uygun şeklinde yapılıyor. Tüm binaların altında yeteri kadar otopark yapılıyor ve peyzajı da müteahhit yapmak zorunda dolayısıyla şehrin otopark sorunu çözülüyor, yol ve alt yapı sorunu çözülüyor, peyzaj sorunu çözülüyor, her şeyden önce vatandaşın can ve mal güvenliği sağlanmış oluyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bina Yıkıldı - Son Dakika

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