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Büyükçekmece'de 'rüşvet' soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilere tutuklama kararı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 'rüşvet' soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilere tutuklama kararı

Büyükçekmece'de 'rüşvet' suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında Büyükçekmece Belediye başkan yardımcısı ve Gül İnşaatın sahibi olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Büyükçekmece\'de \'rüşvet\' soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilere tutuklama kararı
21.01.2024 - 21:23,  Güncelleme: 21:30
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Büyükçekmece'de "rüşvet" soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilere tutuklama kararı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de "rüşvet" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında Büyükçekmece Belediye başkan yardımcısı ve Gül İnşaatın sahibi olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. A.Ç 'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Müteahhit A.G olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 'rüşvet' soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilere tutuklama kararı - Son Dakika
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