Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı Açıldı

İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı yapıldı.
İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve vatandaşlar katıldı. Hizmete açılan park içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, kafe, ibadethane, otopark, büfe, wc, seyir terasları, çocuk oyun alanlarının yanı sıra proje kapsamında Büyükçekmece Gölü'nün mevcut su kalitesi ve doğal yapısı korundu.
"Çeyrek asırdan beri bu millete yalan söyleniyor"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik, Türkoba, Muratçeşme halkına çeyrek asırdır yalan söylendiğini ifade ederek şöyle açıklama yaptı: "Burası Büyükçekmece ilçesinin en muazzam yerlerinden bir tanesi. Ben 40 yıldan beri burada görev yapıyorum. 1969'dan beri Büyükçekmeceliyim. Son 25 yıldan bu yana Tepecik halkımıza, Türkoba halkımıza, Muratçeşme halkımıza Ekrem İmamoğlu'ndan önceki İstanbul Belediyesi'ni yönetenler ve siyasiler her seçimde "Tepecik halkı, Türkoba halkı, Muartçeşme halkı bize oy verin. 6 ay sonra sahilinizi yapıyoruz. Bize oy verin, imar planlarınız çıkartıyoruz." Sayın başkanım bu millete çeyrek asırdan beri bunlar söyleniyor. 2019 yılında Ekrem Başkan'ımız ile birlikte Tepecik Meydanı'nda bizim konuşmamızdan sonra benim karşımda aday olan o günkü Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Sayın Mevlüt Uysal konuşmasında şunu söyledi: "Değerli Büyük Tepecik halkı ve Türkoba halkı bana oy verin, yanda bizim çadırımızın üstüne asmış olduğumuz imar planı sizin imar planınızdır. Haftaya Pazartesi günü gelin, imarlarınızı alın" dedi.
Konuşmasına devam eden Akgün, "Haftaya Pazartesi günü oldu, mazbatayı elime aldım. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını tuttum. Seçimi iptal ettiler. Zaman uzadı. Ben doğru Büyükşehir'in İmar Planlama Dairesine gittim. Tepecik ve Türkoba'nın tasdik etmiş olduğunuz, çıkartmış olduğunuz 1/5000'lik imar planlarını almaya geldim dedim oradaki imar başkanına. Dedi ki: "Başkanım yok, bekliyor. Sizin kadir Topbaş zamanında Büyükşehir ile beraber hazırlamış olduğunuz planlar aynen meclis raflarında bekliyor. Siyasilerin söylediği yalanlar bizi ilgilendirmez" dediler. Biz o gün bunun yalan olduğunu söyledik. "Size yalan söylüyorlar" dedik ama maalesef Tepecik halkımızı, Türkoba halkımızı yine kendi çıkar ve menfaatlerine alet ettiler. Yine sizin oylarınızı kullandılar. Yüzde 65 oy vererek desteklediniz. Çünkü deprem geliyor, imar planı bekliyorsunuz. 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nu başkan yaptık İstanbul'a ama Büyükşehir Meclisi maalesef Ak Parti'nin elinde kaldı. O günden bugüne sizlere eziyet ettiler. Sizlere 20 yıldan beri eziyet ediyorlar. Ben şahidiyim, o günden beri başkanım ben. O günden beri İstanbul depremi gelecek diyor bilim insanları. Sizin binalarınız değil 7.5 büyüklüğündeki deprem 5.5, 6 büyüklüğündeki burayı direkt etkileyecek depremde binalar yerle bir. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte şimdi Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 10 gün sonra Büyükşehir koltuğuna oturup meclisiyle beraber işbaşı yaptığı zaman size söz veriyorum. En geç 3 ay içesinde o imar planlarını tasdik ettirip, koltuğumun altında getirmezsem gelin hepiniz gelin, yakama yapışın. Çünkü imar planları hazır. Sadece meclisin iradesinin oluşması lazım. Çeyrek asırdır size burada sahil yapacaklardı. Söylemekle olmuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi oluyor. Söyledi, yaptı. "Başkanım bu sahili yapacağız" dedi. Çeyrek asırdan beri bu millete yalan söyleniyor. Şimdi açılışını yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
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