Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Dünyanın En İyi Festivali Ödülünü 10. Kez Aldı

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Dünyanın en prestijli festival ödüllerinden biri olan Mükemmellik Yıldızı 2023 ve FIDAF Onur Ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından dünyanın en prestijli festival ödüllerinden biri olan Mükemmellik Yıldızı 2023 ve FIDAF Onur Ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir başarıya daha imza atarak bir kez daha zirvede. 3 Yıldız Onur Festivali Ödülü'nü ilk alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye'de CIOFF'a üye olan A Kategorisi'ndeki ilk ve tek festival.

10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festivali" seçildi

25 yıldır aralıksız devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Dünya Festivaller Birliği tarafından 10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festivali" seçilerek bir ilke imza attı. Güney Kore'nin Cheonan kentinde düzenlenen "2024 Cheonan Dünya Dans Festivali" kapsamında düzenlenen "Dünyanın En İyi Festivali" ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Erçağ ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü - FIDAF 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu'na takdim edildi. - İSTANBUL