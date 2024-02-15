Büyükçekmeceliler Sevgililer Günü\'nde Eşli Pilates Yaptı

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Büyükçekmeceliler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdikleriyle birlikte pilates yapmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "eşli pilates" etkinliğine katılım yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe eşleriyle birlikte katılan her yaştan Büyükçekmeceli, gün boyu pilates eğitmenlerinin eşliğinde spor yapmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadı. Program sonunda etkinliğe katılan çiftlere kalp şeklinde yastık hediye edildi. - İSTANBUL