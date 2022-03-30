Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor - Son Dakika
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Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

30.03.2022 09:36
Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları çerçevesinde Güzeller Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları çerçevesinde Güzeller Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Dr. Sadık Ahmet Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz, mahalleye yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine hazırlanan slayt gösterim eşliğinde bilgi verdi. Büyükgöz, "Halk buluşmalarımız, halk meclislerimiz, esnaf buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Bunu başarabilmek için de sizlerin fikirleri, görüş ve önerileri bizler için çok önemli" dedi. Başkan Büyükgöz, sunumunun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı, talep ve önerilerini de dinledi. - KOCAELİ

Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor
Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor

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Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükgöz, halk meclisi toplantılarını sürdürüyor - Son Dakika


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