Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti

24.03.2022 14:21
Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri adı altında düzenlenen fuarı ziyaret ederek, ürünleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri adı altında düzenlenen fuarı ziyaret ederek, ürünleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'na farklı illerden ve yörelerden gelen esnaflar tarafından kurulan Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, vatandaşların ve esnafların buluştuğu etkinliğin, hayırlı, bereketli kazançlar sağlaması temennisinde bulunarak, tek tek stantları gezdi. Ziyareti sırasında esnaflardan satışlar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, satış yapan esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dilerken, vatandaşlarla ve esnafla samimi ve sıcak bir ortamda sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bu sene çok bereketli bir kar yağışı gördük. Kış halen devam ediyor ama 21 Martta da yeni bir dönem, yeni bir bahar başlangıcı nevruzu gördük. Şimdi de hazırlıklar yapılıyor, bahçe botanik işleriyle ilgili değişik fuarlarımız açılıyor" dedi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının bereketinin yaklaştığını ifade ederek, şöyle konuştu;

"Vatandaşlarımız da gelip buradan ürünlerini alıyor. Ramazan'ın da bereketi yaklaşıyor. İnşallah haftaya cumartesi günü orucumuzu tutacağız. Bu arada gıda fuarı da böylece hayata geçmiş oluyor. Ramazan hazırlıkları da yavaş yavaş başlıyor. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik, huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde hem baharlara erişmeyi, hem Ramazan Ayı'nda oruçlarımızı tutup, Kadir Gecesi'ne erişmeyi nasip eylesin diyoruz. Dünya Ticaret Merkezi'mizde Kayseri'mizin bu güzel fuar yerinde vatandaşlarımız cıvıl cıvıl, görüyor, geziyor, istediği gibi ihtiyaçlarını alma yönünde gayret gösteriyor. Sağlıklı günler diliyoruz."

Bahçe, Botanik Günleri ve Yöresel Ürünler Günleri Fuarı, 3 Nisan akşamına kadar devam edecek. Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Büyükkılıç, vatandaşlar ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti
Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti
Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti
Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti

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Başkan Büyükkılıç'a Kariyer Günleri'nde fotoğraf sürprizi Başkan Büyükkılıç'a Kariyer Günleri'nde fotoğraf sürprizi Meral Akşener Kayseri'de Meral Akşener Kayseri'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika


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