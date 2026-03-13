Büyükkılıç şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile iftar sofrasının bereketini paylaştı.

Kayseri Polisevi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehit aileleri ile gaziler ve gazi yakınları katıldı. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, 'iyi ki varsınız' diyerek hitap ettiği şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükkılıç, şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerinin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek, huzur içerisinde Ramazan Bayramı'nı yaşayabilme dua ve temennisinde bulundu. Dünya gündemine değinen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın olması gereken bir dönem içerisinde olunduğunun altını çizerek, "Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize bağlı bir şekilde yaşamayı ve bu değerlerimize sahip çıkmayı olmazsa olmazımız olarak görüyorum" dedi. Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılı dolayısıyla İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad etti. - KAYSERİ