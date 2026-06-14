Başkan Büyükkılıç'tan ortak alanlara sahip çıkma çağrısı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan ortak alanlara sahip çıkma çağrısı

Başkan Büyükkılıç\'tan ortak alanlara sahip çıkma çağrısı
14.06.2026 13:23  Güncelleme: 13:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, park ve ortak alanlardaki artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlılığa çağırarak, sorumsuz kişilerin tespiti için kollukla iş birliği yapıldığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kent genelindeki parklarda ve ortak yaşam alanlarında artan tahribat olaylarına karşı vatandaşları duyarlılığa davet etti. Başkan Büyükkılıç, "Ortak kullanım alanlarına zarar veren kişi ya da kişiler, hem kamu malına hem de toplumsal huzura kast ediyor. Huzur şehri Kayseri'mize hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Büyükşehir belediyesi; kentin dört bir yanında proje, yatırım ve hizmetleri ile Kayserililere daha yaşanabilir bir şehir sunma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan ortak yaşam alanlarında artan tahribat olaylarına karşı teyakkuzda olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, huzur şehri Kayseri'ye güzellik katan ve Kayserililerin hayatını kolaylaştıran ortak yaşam alanlarında yaşanan tahribat olaylarına dikkat çekerek, bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti ve tahribata sebebiyet veren sorumsuz şahısların tespitine yönelik kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere şehir genelinde karşılaşılan duruma işaret eden Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında tespit edilen tahribatlar vicdan sahibi herkesin içini sızlatıyor. Kentin dört bir yanındaki oturma alanları, tuvaletler, oyun grupları, halı saha, çeşmeler ve ibadethane çevrelerinde, kapıları kırılmış WC'ler, hasar görmüş lavabo ve musluklar, duvar boyamaları, kesilmiş halı saha telleri ve kırılmış pencereler gibi ortak kullanım alanlarının tahrip edilmesi kamu malının zararına ve israfa neden oluyor. Özellikle her mevsim yoğun kullanılan parklarda, çocuk oyun alanları ve dinlenme noktalarında yaşanan bu çirkin görüntüler; hem kamu malına zarar veriyor hem de vatandaşların günlük yaşam konforunu olumsuz etkiliyor."

Ortak kullanım alanları ve kamu malına karşı duyarlılık çağrısı yapan Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizi daha da güzelleştirme gayretlerimiz sürerken ortak kullanım alanlarına zarar veren kişi ya da kişilerin hem kamu malına hem de toplumsal huzura kast etmesi bizleri ve toplumun vicdanını yaralıyor. Kamuya ait bu alanlar; hemşehrilerimizin rahatlıkla vakit geçirebilmesi için büyük bir emek ve maliyetle hizmete sunuluyor. Ne yazık ki zaman zaman kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Bu durum, sadece belediyeleri değil tüm Kayseri halkını mağdur ediyor. Bu tarz durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşlarımızı 112'yi ve Alo 153 İletişim Merkezi'mizi aramaya davet ediyorum. Huzur şehri Kayseri'mize hep birlikte sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, tüm vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ederek, "Unutmayalım ki bu şehir hepimizin. Kamu malına sahip çıkmak, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan ortak alanlara sahip çıkma çağrısı - Son Dakika

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