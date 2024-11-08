Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık Tesisi\'ni Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve kamu, özel ortak girişimi ile yeniden hayata geçirilen TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç, Türkiye'nin savunma sanayi alanında parlayan bir yıldız olacağını söyleyerek, "1924 yılında üretime başlayıp kapanan, ancak Büyükşehir Belediyemizin ve kamu, özel ortak girişimi ile yeniden hayata geçirilen 'yiğit düştüğü yerden kalkar' deyimiyle küllerinden doğan TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni ziyaret ettik" diye konuştu.

Türk savunma sanayinin gururu olacak Hürjet'in montajını yapacak personele de kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Milli platformlarımıza hayat verecek olan Hürjet'imizin montajının yapılacağı bu yüksek teknoloji üssünde çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Onların azim ve özverisiyle, ülkemiz havacılık sektöründe çok daha büyük başarılar elde edecektir" dedi.

TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir asır evvel yarım kalan hikayemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında küllerinden doğarken; 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' diyerek destekleriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli Şehreminimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ekşi, büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceklerini söyledi. - KAYSERİ