Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni Ziyaret Etti

Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık Tesisi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni ziyaret ederek geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, Türk savunma sanayinde önemli adımlar atıldığını vurguladı.

08.11.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve kamu, özel ortak girişimi ile yeniden hayata geçirilen TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç, Türkiye'nin savunma sanayi alanında parlayan bir yıldız olacağını söyleyerek, "1924 yılında üretime başlayıp kapanan, ancak Büyükşehir Belediyemizin ve kamu, özel ortak girişimi ile yeniden hayata geçirilen 'yiğit düştüğü yerden kalkar' deyimiyle küllerinden doğan TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni ziyaret ettik" diye konuştu.

Türk savunma sanayinin gururu olacak Hürjet'in montajını yapacak personele de kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Milli platformlarımıza hayat verecek olan Hürjet'imizin montajının yapılacağı bu yüksek teknoloji üssünde çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Onların azim ve özverisiyle, ülkemiz havacılık sektöründe çok daha büyük başarılar elde edecektir" dedi.

TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir asır evvel yarım kalan hikayemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında küllerinden doğarken; 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' diyerek destekleriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli Şehreminimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ekşi, büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Teknoloji, Havacılık, Belediye, Politika, Ekonomi, Türkiye, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
19:35 Mardin’de ’çalışan eşekler’ emekliye ayrılıyor Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor
19:16 Yapılacak ilk şey Bitcoin fiyatını uçurabilir Trump döneminde kripto piyasasını neler bekliyor Yapılacak ilk şey Bitcoin fiyatını uçurabilir! Trump döneminde kripto piyasasını neler bekliyor?
19:06 Beşiktaş’ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu
18:55 Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir
18:45 Kütahya’da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı
18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
18:22 Yaprak Dökümü’nün Hayriye’sinin son hali görenleri şaşırttı Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı
18:15 Mahkeme başkanından anne Yüksel Güran’a zor soru: Narin öldürülmeden önce ne gördü Mahkeme başkanından anne Yüksel Güran'a zor soru: Narin öldürülmeden önce ne gördü?
18:05 Eski Galatasaraylı Marcao, İspanya’da kriz çıkardı Eski Galatasaraylı Marcao, İspanya'da kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 14:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.