Büyükşehir 3202 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuşturdu - Son Dakika
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Yerel

Büyükşehir 3202 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi bugüne kadar 3 bin 202 can dostu sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

05.06.2024 15:05
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Büyükşehir 3202 can dostu yeni yuvalarına kavuşturdu

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi bugüne kadar 3 bin 202 can dostu sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

Türkiye'nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakım Evi'ni Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi can dostların en iyi şartlarda yaşamasını sağlarken, onları kalıcı olacağı ailelere sahiplendiriyor. İlk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanlarına sahip Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bugüne kadar 3 bin 202 can dost sahiplendirilirken 48 bin 131 can dostu tedavi edildi ve 23 bin 234'de kısırlaştırma işlemi yapıldı. Geçici Hayvan Bakım Evi'nden köpek sahiplenen Hakan Bektaş köpeklerinin kaybolduğunu bakım evinden bir can dostu sahiplendiğini, buna en çok kızlarının sevineceğini söyledi.

Şükran Güneş; "Büyükşehir Geçici hayvan bakımevinde can dostlarımızın sağlığı için her şey düşünülmüş"

Muğla Yerel Hayvan Koruma görevlisi, gönüllü hayvan sever Şükran Güneş Muğla'da can dostların sağlığı için tüm imkanları sağlayan bir hayvan bakım evine sahip olduklarını, veteriner hekimlerle uyum içinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güneş; "Can dostlarımız için bakım evleri yapılmadan önce de sonra da gönüllü olarak çalışmalar yapıyorduk. Tüm çalışmalarımızı veteriner hekim arkadaşlarla uyum içinde yaptık. Bu bakım evinde hayvanların sağlığı için her türlü alet edevat var. Her şey düşünülmüş. Buraya getirilen hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor, rehabilite ediliyor ve sahiplendiriliyor. Sahiplendirme çok önemli ama rastgele değil. Hayvana değer veren insanlara yapılmalı. Hayvan sahiplenmek güzel bir şey. İnsan psikolojisi ve doğanın dengesi açısından çok önemli" dedi.

Hakan Bektaş; "Kızlarım ailemizin yeni üyesini görünce çok mutlu olacak"

Geçici Hayvan Bakım Evi'nden köpek sahiplenen Hakan Bektaş köpekleri kaybolduğu için yeni bir köpek sahiplenmek için bakım evine geldiğini söyledi ve imkanı olan herkesin bu güzelliklere yeni bir yuva verebileceğini belirtti. Hakan Bektaş; "Bizim bir köpeğimiz vardı, kayboldu. Bakım evine geldim ve köpek sahiplenmek istedim. Burada çok güzel, her cinste, sağlıklı köpekler var. Vatandaşlarımız satın almasın, sahiplensin. İki kızım var, köpekleri, kedileri çok seviyorlar. Ailemizin yeni üyesini görünce onlar da çok mutlu olacak" dedi.

Veteriner Hekim Merve Çamlı: "Amacımız sahiplendirdiğimiz hayvanların yeni yuvalarında kalıcı olması"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimlerinden Merve Çamlı can dostlar için aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini; sahiplendirme konusunda seçici davrandıklarını ve amaçlarının sahiplendirilen hayvanların ailelerde kalıcı olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Veteriner Hekim Çamlı: "Geçici Hayvan Bakım Evi'nde 10 yıldır çalışıyorum. Yasa gereği sahipsiz sokak hayvanlarının tüm rehabilitasyon işlemlerinin (kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, tedavi, vb) tamamlanmasının ardından, sahiplendirilemeyenleri alındığı ortama geri bırakılmak üzere ilçe belediye ekiplerine teslim ediyoruz. Bunun yanında yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü hayvan sever vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bugüne kadar bakım evimizden pek çok can dostumuzu sahiplendirdik. Sahiplendirme konusunda seçici olmak zorundayız. Çünkü çoğu hayvan, sahipleri tarafından bakım evimize veya sokaklara terk ediliyor. Amacımız sahiplendirdiğimiz patili dostlarımızın kalıcı yuvalarının olmasıdır. Hayvan sahiplenmek isteyenlerde; daha önce bakım evimize hayvan bırakmamış olması, kiracı konumunda olmaması gibi şartlarımız bulunmaktadır. Köpek sahiplenmek isteyenlerde de bahçeli evi olanlara öncelik veriyoruz. Ayrıca Muğla ili genelinde bakım evi olmayan ilçelerimizde Acil Müdahale Aracımız ile iç-dış parazit, kuduz aşılarının yanı sıra genel sağlık kontrollerini de yapıyoruz. Acil Müdahale Aracımız bu hizmete Köyceğiz ilçemizde başlamış olup, bakımevi olmayan diğer ilçelerimizde de bu hizmetimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir 3202 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuşturdu - Son Dakika

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