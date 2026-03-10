Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 binin üzerinde aile ve çift adayına danışmanlık yaptı - Son Dakika
Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 binin üzerinde aile ve çift adayına danışmanlık yaptı

Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 binin üzerinde aile ve çift adayına danışmanlık yaptı
10.03.2026 12:37  Güncelleme: 12:39
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun en önemli yapıtaşı olan aileye yönelik desteğini ve katkısını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun en önemli yapıtaşı olan aileye yönelik desteğini ve katkısını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Aile Akademisi çatısı altında 2025 yılında 5 binin üzerinde aile ve evlenme sürecindeki çift adayına danışmanlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 'Aile Yılı' ilan edilen 2025'te en önemli alanlardan ulaşım konusunda annelere yönelik 'Anne Ulaşım Kartı ve Öğrenci Ulaşım Desteği' uygulamasını hayata geçirirken, diğer taraftan ise aileye yönelik danışmanlık hizmetini de sundu.

5 Binin Üzerinde Aile ve Evlenecek Bireye Danışmanlık Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla binlerce vatandaşa ulaştı. Bu çerçevede merkez tarafından 2025 yılı içerisinde ağırlığı aile ve evlenme sürecindeki çift adaylarından 5 bin 581 kişiye, bireysel psikolojik destek sağladı.

Aile Akademisi'nden 2025'te 14 Bini Aşkın Vatandaşa Psikolojik Destek

Aileye yönelik bireysel danışmanlık, kurumsal eğitimler, seminerler, YKS ve LGS tercih günleri ile 'Sırdaşın Olayım' projesi kapsamında sunulan hizmetlerle birlikte toplamda 14 bin 59 vatandaşa psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ulaştıran Aile Akademisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı sosyal belediyecilik anlamındaki önemli hizmeti arasında yer alıyor. - KAYSERİ

Son Dakika Yerel Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 binin üzerinde aile ve çift adayına danışmanlık yaptı - Son Dakika

Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 binin üzerinde aile ve çift adayına danışmanlık yaptı
