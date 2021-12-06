Büyükşehir ALO 153 ve Beyaz Masa 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda yerini aldı. Kurulan stantta, kitap fuarı süresi boyunca kitapseverlerin talep, istek ve önerileri dinleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaptığı ve yapacağı çalışmalarda vatandaştan gelen talep ve önerilere ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile yerini alarak vatandaşı yerinde dinliyor. Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda 3 Aralık'ta başlayan Türkiye'nin en çok ziyaret edilen fuarlarından olan ve örnek gösterilen 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda stant kuran Alo 153 ve Beyaz Masa, fuarın sona ereceği tarih olan 12 Aralık'a kadar hizmet verecek. Stantta Akıllı Şehir Kayseri uygulaması hakkında bilgiler verilirken, fuarı şehir ve yurt dışından ziyaret eden vatandaşlara kentin tanıtımı yapılıyor.

Ayrıca Park ve Bahçeler, İmar ve Şehircilik, Zabıta, Fen İşleri, Etüt ve Projeler, Bakım ve Onarım, Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Kültür ve Sosyal İşler, Tarımsal Faaliyetler ve spor etkinlikleri gibi konularda vatandaşların talep ve önerileri değerlendiriliyor. - KAYSERİ