Büyükşehir, baharın renklerini uçurtmalarla gökyüzüne yansıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de spor ve etkinlikler ile vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Uçurtma Şenliği düzenleyen Büyükşehir Spor A.Ş., başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılarla baharın renklerini gökyüzüne yansıttı.

Kayseri'de gerek amatör gerekse profesyonel spor ile birlikte etkinliklerin adeta adresi haline gelen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., birbirinden farklı ve güzel etkinlikleri spor ile birlikte Kayserililere sunuyor.

Bu kapsamda bahar ayını fırsat bilen Spor A.Ş. düzenlediği Uçurtma Şenliği ile çocukları ve ailelerini doğayla, hareketle ve neşeyle buluşturdu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporun birleştirici gücünden de faydalanan Spor A.Ş., birlik ve beraberlik içerisinde eğlenceli bir etkinliğe daha imza atarak vatandaşların beğenisi kazandı.

Katılımcıların hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de sosyal bağlarını güçlendirdiği keyif dolu şenlikte, Büyükşehir tarafından malzemeleri temin edilen uçurtmaları neşeyle yapan çocuklar ve aileleri, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

Çocuklar ile ailelerinin mutluluğu yüzlerinden okundu. - KAYSERİ