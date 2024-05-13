Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 41 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste 14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan kütüphane binasının 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Yeni kütüphane, 25 yıllığına bakanlığa tahsis ediliyor

Başkan Büyükkılıç, "Burasının hem içerisinin teşrifi hem donanımının sağlanması hem işletmesi, hem de bir bakıma Halk Kütüphanesi'ni buraya taşıma bağlamında, bakanlığımıza 25 yıllığına tahsisini oylarınıza sunuyoruz. O günün koşullarında yapılmış olan kütüphaneyi 6 bin metrekare inşaat alanına sahip olan, millet bahçesi içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği halinde çalışmaları yürütüyoruz. Biz binasını yaptık, tahsis ediyoruz, bakanlık da gerekli donanım ve işletmesini yapacak" diye konuştu.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ