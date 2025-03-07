Büyükşehir Belediyesi Gemlik'te 3 Bin Kişiyle İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
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Yerel

Büyükşehir Belediyesi Gemlik'te 3 Bin Kişiyle İftar Sofrası Kurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik ilçesinde düzenlediği iftar programında yaklaşık 3 bin kişi oruçlarını birlikte açtı. Başkan Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm projeleriyle Gemlik halkını gülümsetmeyi hedeflediklerini ifade etti.

07.03.2025 14:07
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Büyükşehir'den Gemlik'te 3 bin kişilik iftar sofrası

Gemlik sahili, serin havaya rağmen doldu taştı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik ilçesinde düzenlediği iftar programında yaklaşık 3 bin kişi oruçlarını hep birlikte açtı. İftar sonrası yaptığı konuşmada Gemlik Belediyesi ile birlikte yapacakları projelerle ilçe halkını gülümseteceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey'in gündeminde kentsel dönüşüm de vardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları Gemlik ile devam etti. İskele Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile Gemlikliler katıldı. İftar öncesi Orkestra Şube Müdürlüğü mini konser verirken, Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Gemlik'in her yaştan insanı gülümseyecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olan Ramazan ayının sağlıkla ve huzurla geçirilmesini diledi. 17 ilçenin tamamında iftar sofraları kurarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak dertlerini çözmek için çalıştıklarını ifade etti. Ramazan Meydanlarında geleneksel Ramazan kültürünü de yaşattıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Gemlik, bizim için çok önemli bir ilçedir. Gemlik Belediyesi ile birlikte yapacağımız çalışmalarla, Gemlik'in her yaştan insanı gülümseyecek. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili hazırlıklarımız var. Planlama çalışmalarımızı katılımcı bir anlayışla devam ettiriyoruz. Planlama çalışmalarında farklı bir konumda ele alınan Gemlik, önümüzdeki süreçte Bursa'nın en değerli ilçelerinden biri olacak. Bu yüzden Gemliklilerin katkısı ve destekleri bizler için önemli. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ramazan ayının tüm dünyaya ve coğrafyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programıyla binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Mustafa Bozbey, Teravih namazı sonrasında ise Gemlik Asım Kocabıyık Cami'sinde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi Gemlik'te 3 Bin Kişiyle İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika

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