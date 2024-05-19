Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Böcek, 'Gençlerimizle birlikte Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz' diye konuştu.

19.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:06
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Böcek, 'Gençlerimizle birlikte Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye hizmet binası önünde tören düzenledi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, zabıta personeli, ASAT personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile Büyükşehir İzcileri katıldı. Tören, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, çelenk töreninin ardından bandonun çaldığı marşları gençlerle birlikte okudu.

'Gençlerle Atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz'

Antalyalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Muhittin Böcek, 'Tam 105 yıl önce Atamızın Samsun'a çıkışıyla özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Cumhuriyetimizin kuruluşuna vesile olan özel bir günü kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve özlemle anıyorum. Atamız bu bayramı gençlerimize emanet ederek 'Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz' demişti. Bizler de gençlerimizle beraber mavi gözlü dev adamın yolunda yürümeye ant içtik ve yolundan ayrılmadan yürümeye devam edeceğiz 'diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

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