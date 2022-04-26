Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi

26.04.2022 22:31
Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklara hediyeleri verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklara hediyeleri verildi.

Dereceye giren çocuklara hediyelerini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, çocuklara hayatlarında başarılar diledi.

Yarışmada anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında dereceye giren onlarca çocuğa bisikletten akıllı saate, tabletten satranca birçok ödül verildi. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi
Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi
Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi
Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi

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Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Yarışması'nın ödülleri verildi - Son Dakika
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