Kayseri Ulaşım A.Ş., Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde yeni hatlarla hizmet verecek - Son Dakika
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Kayseri Ulaşım A.Ş., Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde yeni hatlarla hizmet verecek

Kayseri Ulaşım A.Ş., Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde yeni hatlarla hizmet verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım A.Ş., Talas ilçesi Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde daha hızlı ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla yeni otobüs hatları oluşturdu. Yeni hatlar, yolculara daha az dolaşarak daha hızlı hizmet sağlayacak. Bu adım, Kayseri'nin sürekli gelişen ve büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için atılan yenilikçi çalışmaların bir parçasıdır.

30.08.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşlara toplu taşıma hizmeti sunan Ulaşım A.Ş., değişen ihtiyaçlar doğrultusunda Kayserililerin toplu ulaşım konforunu arttıracak adımlar atmaya devam ediyor. Ulaşım A.Ş. bu kapsamda, Talas ilçesi Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde, 31 Ağustos Cumartesi gününden itibaren güzergahlarda daha az dolaşarak yolcularını daha hızlı taşıyan yeni hatlarla hizmet verecek.

Sürekli gelişen ve büyüyen kadim kent Kayseri'nin ihtiyaçlarını, gerek vatandaştan gelen talepler, gerek ilerde oluşabilecek ihtiyaçları öngörerek atılan yatırım adımlarla etkin, kaliteli ve imkanlar dahilinde kaynakları en verimli şekilde kullanarak gidermeye azami gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi yenilikçi çalışmalarını tüm birimleriyle koordineli bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir'in ilgili birimleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda kent merkezi ve kırsalda kara yolu ulaşım ağının standartlarını arttırmaya çalışırken toplu taşıma hizmeti veren Ulaşım A.Ş. de güçlü otobüs filosu ve raylı sistem hatları ile toplu ulaşım konforunu arttırma noktasında gerekli adımları atmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ulaşım A.Ş., Kayseri'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Talas ilçesinin Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde 31 Ağustos Cumartesi gününden itibaren hizmet verecek yeni otobüs hatları oluşturdu. Ulaşım A.Ş. tarafından yeni açılacak otobüs hatları, yolculara güzergahlarda daha az dolaşarak daha hızlı hizmet verecek.

Talas Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde veri tabanlarına ulaşan tüm veri ve bildirimleri dikkate alarak hızlı ve konforlu hatlar tasarlayan Ulaşım A.Ş., vatandaşların yolculuklarını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilmeleri için 550, 551, 558, 559 ve 563 numaralı hatlar yerine 130, 131, 132, 133, 560 ve 30 numaralı yeni hatlarla hizmet verecek.

Ulaşım A.Ş.'nin oluşturduğu yeni hatlar ve güzergahları ise şu şekilde belirlendi:

130 kodlu Şehri Merkezi-Anayurt Papatya Caddesi- Sarıyer Caddesi- Jandarma hattı, Papatya Caddesi, Sarıyer Caddesi, Jandarma, Talas Bulvarı ve Millet Bahçesi güzergahında, 131 kodlu Şehri Merkezi-Anayurt- Karasu Caddesi-Anayurt Meydan Tut Kavşağı hattı, Karasu Caddesi, Anayurt Meydan, Tut Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Millet Bahçesi güzergahında, 132 kodlu Şehri Merkezi-Anayurt Papatya Caddesi- Bilge Kağan Caddesi-Yenidoğan hattı, Papatya Caddesi, Bilge Kağan Caddesi, Yenidoğan, Talas Bulvarı, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında, 133 kodlu Şehir Merkezi-Anayurt Bademli Caddesi-Halef Hoca Caddesi-Jandarma hattı, Bademli Caddesi, Halef Hoca Caddesi, Jandarma, Talas Bulvarı, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında, 560 kodlu Şehir Merkezi-Bahçelievler-62 Evler Hattı Org. Hulusi Akar Bulvarı, Sayer Caddesi, Atatürk Bulvarı, Erhan Caddesi, Şehit Komandolar Caddesi, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında, 30 kodlu Şehir Merkezi-Kayseri Üniversitesi hattı ise Şehir Merkezi, Kayseri Üniversitesi Gültepe Mahallesi, Köşk Mahallesi güzergahında hizmet verecek.

Büyükşehir Ulaşım A.Ş.'nin yeni hatları ile vatandaşlar daha kısa mesafeden daha hızlı şekilde yolculuklarını tamamlamış olacaklar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Ulaşım A.Ş., Mevlana ve Yenidoğan mahallelerinde yeni hatlarla hizmet verecek - Son Dakika

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