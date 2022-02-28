Büyükşehir Belediyesinden otogarda sıcak çorba hizmeti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 3 yıldır her kış devam eden "1 Ekmek 1 Çorba" hizmetine Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali de eklendi. Bu kış 64 noktayla başlayan hizmet, 13 ilçede 80 noktaya yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılında başlayan "1 Ekmek 1 Çorba" hizmeti 3 yılda yüz binlerce vatandaşın içini ısıttı. Sanayi sitesi, sebze ve meyve toptancı hali, durak, hastane ve üniversite önü gibi birçok noktada vatandaşlara sunulan ücretsiz çorba ve ekmek hizmeti, Mersin'de kış aylarının vazgeçilmezi haline geldi. 2019'da ilk kez Tren Garı önünde başlayan proje, 2022'de Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) de devreye girdi.

"Çorba dağıtım noktalarına 16 yeni nokta daha ekledik"

Kentin 13 ilçesinin tamamına yayılan hizmet, MEŞOT'un yanı sıra Tırmıl Sanayi Sitesi, Tarsus Cetvel Köprüsü civarı, Huzurkent ve Arpaçbahşiş mahalleleri girişinde de başladı. 80'e ulaşan 1 Ekmek 1 Çorba noktaları Teksin uygulamasında paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, hizmetle ilgili son bilgileri paylaşarak, "1 Kasım 2021'de 64 noktada başladığımız çorba hizmetimize bugün itibariyle 80 nokta olarak devam ediyoruz. Çorba dağıtım noktalarına 16 yeni nokta daha ekledik. 16 noktanın başlangıcında otogarı seçtik. Şehir dışına çıkan ve Mersinimize gelen vatandaşlarımıza sıcak bir karşılamada bulunmak istedik. Mersin otogarında ilk defa yapılan bir hizmet" dedi.

Horuz, sabahları 80 noktanın yanı sıra gün içerisinde de gezici çorba araçlarının okul önlerinde ve işlek noktalarda hizmet verdiğini söyledi.

"Vatandaş sabah sabah sıcak bir çorba içtiği zaman çok güzel oluyor"

'1 Ekmek 1 Çorba' hizmetinden yararlanan yolculardan Mehmet Sabri Yılmaz, " Eskişehir'den geliyorum. Bu sıcak karşılama çok güzel. Ben paralı diye biliyordum ama arkadaş 'ücretsiz' dedi. Belediye tarafından veriliyormuş. Vatandaş sabah sabah sıcak bir çorba içtiği zaman çok güzel oluyor. Belediye böyle bir hizmet veriyorsa şehrin sahibi var demektir. Vatandaşın gönlünü almak en güzel şey. Bir çorba bir şey değil ama gönül alıyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan Harun Caymaz da Mersin'de yaşadığını belirterek, "Otogarda bir kolimiz vardı, onu almaya geldik. Çorba gördük, aldık, sevindik. İlk defa karşılaşıyorum. O kadar gidip geldim, burada böyle bir uygulamayı ilk defa gördük" ifadelerini kullandı.

Senelerce İstanbul'da yaşayıp Mersin'e yerleşmeye karar verdiğini belirten Müzisyen Hasan Temel ise kente girişinde çorba ve ekmek ikramıyla karşılaştı. 81 yaşındaki Temel, "Çok iyi geldi. Yapandan da dağıtandan da Allah razı olsun. Keselerine bereket. Allah bu günlerden geriye koymasın hepsini" dedi. - MERSİN