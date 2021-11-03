Büyükşehir çamaşırhanesine talep yoğun, ikincisi açılacak - Son Dakika

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ve kente göçle gelenlere hizmet veren Büyükşehir Çamaşırhanesine yoğun talep sürerken, ikinci çamaşırhane yakın zamanda hizmete girecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde açılan çamaşırhane gelir düzeyi düşük vatandaşlara ve kente göçle gelenlere hizmet vermeye devam ediyor. Çamaşırhanenin yoğun talep görmesi ve vatandaşların isteği üzerine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatı ile Yüreğir ilçesinde bir çamaşırhane daha açılacak.

2020 yılının eylül ayında faaliyete geçirilen Şakirpaşa'daki Adana Büyükşehir Belediyesi Çamaşırhanesi'nde Ekim 2021 sonu itibari ile toplamda 8 bin 344 adet yıkama ve kurutma hizmeti verildi. İhtiyacın karşılanması, talebin artması ve başka mahallelerde de benzer ihtiyacın oluşması nedeniyle 2. çamaşırhanenin açılacağını söyleyen Büyükşehir bürokratları, "Burada sadece kendi vatandaşlarımıza değil, göçmen misafirlerimize de bu hizmeti eşit miktarda, hiçbir maddi katkı almadan, ücretsiz olarak vermekteyiz. Başkanımız Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda destek gereksinimi olan vatandaşlarımızın ve göçmen misafirlerimizin sayıca fazla olduğu Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yer belirledik ve burada inşa ettiğimiz çamaşırhanenin açılışını kısa süre sonra gerçekleştireceğiz. Yüksek kapasiteli, yaklaşık 1300-1500 yıkama yapabilecek bir yer hazırlıyoruz. Uluslararası Göç Örgütü de (IOM) bize destek vermektedir. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Pandemi tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlar, 0322 247 22 16 numaralı telefonu arayarak bilgi edinip, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. - ADANA