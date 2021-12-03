Büyükşehir'den 3 Aralık Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında Menteşe, Fethiye ve Marmaris Kısa Mola Merkezlerindeki engelli çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Engellilere farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hizmete başlayan Kısa Mola Merkezlerinde engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında seramik atölyesi, müzik dinletisi, kolaj çalışması ve müzikli oyunlar eşliğinde farkındalık çalışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi uzman personeli eşliğinde özel bireylerin verimli zamanlar geçirdiği etkinliklerde, bireylerin el ve psikososyal gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Müzik dinletisi eşliğinde oyunlar oynayan özel bireyler etkinliklerde keyifli dakikalar yaşadı. Koronavirüs önemleri göz önüne alınarak yapılan etkinliklerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları da dikkate alındı.

Merkezlere engelliler özel araçlarla alınıp evlerine bırakılıyor

İl genelindeki Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ardından tekrar evine geri bırakılıyor. Alanında uzman personel eşliğinde merkezlerde çeşitli etkinliklere katılan engelli bireyler ve aileleri sosyalleşme imkanına kavuşuyor. - MUĞLA