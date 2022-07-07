Büyükşehir'den kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı - Son Dakika
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Büyükşehir'den kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı

07.07.2022 14:21
Büyükşehir'den kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, merkez ilçe zabıta müdürleri ile birlikte her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Kayserililerin huzurlu bir bayram geçirmesi için koordineli bir şekilde görevini sürdürecek. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, merkez ilçe zabıta müdürleri ile bir araya geldi.

Kentte vatandaşların huzurlu bir bayram yaşaması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık'ın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına, Büyükşehir Zabıta Müdürü Ahmet Teke, Büyükşehir Zabıta Amiri Hacı Ali İlhan, Talas Zabıta Amiri Serkan Halilbeyoğlu ile Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Turan Akdağ katıldı.

Toplantıda alınacak kararları titizlikle takip edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "Bizler 7/24 vatandaşımıza hizmet vermek için, şehrimizin güvenliğini, huzurunu korumak için ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyor. Kayserili hemşehrilerimize huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Halkımıza 7/24 hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırılırken, ekipler Kurban Bayramı'nda tam kadro sahada olacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir'den kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı - Son Dakika

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