Büyükşehir'den su sayaçları ile ilgili önemli uyarı - Son Dakika
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Büyükşehir'den su sayaçları ile ilgili önemli uyarı

08.03.2022 15:23
Büyükşehir'den su sayaçları ile ilgili önemli uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde şehirde sıcaklıkların yeniden eksi derecelere düşeceğini bildirerek SASKİ abonesi olan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde şehirde sıcaklıkların yeniden eksi derecelere düşeceğini bildirerek SASKİ abonesi olan vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada don uyarısında bulunularak, sayaç ve su tesisatlarının koruma altına alınması gerektiği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava dalgası ve kar yağışının önümüzdeki günlerde yeniden şehrimizde etkisini göstereceğini bildirerek vatandaşlara su sayaçları ve tesisatlar hakkında don uyarısında bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Açıkta bulunan su tesisatları soğuk havayla temas etmeyecek şekilde koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir. Abonelerimiz donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmamalı ve sıcak su dökmemeliler. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı. Özellikle soğuğun yoğun olarak hissedildiği şehrimizin yüksek kesimlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için vatandaşlarımızın yapılan uyarıları dikkate alması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den su sayaçları ile ilgili önemli uyarı - Son Dakika


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