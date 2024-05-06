Kayseri\'de düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu büyük ilgi gördü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Yeşilay'ın, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile düzenlediği 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu, Kayserililer tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri, hizmetleri ve yetiştirdiği profesyonel sporcuları ile Kayseri ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden sporda marka kuruluşu Spor A.Ş., Yeşilay iş birliğinde bu yıl 11'inci kez düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Yeşilay Bisiklet Turu 7,5 kilometrelik parkurda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bitiş noktasında tamamlandı. Vatandaşlar etkinlik için katılım oranının yüksek olduğunu ve güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdiler.

"Çok keyif aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

81 il ile aynı anda bisiklet sürüyor olmanın çok güzel olduğunu ifade eden Pınar Korkmaz, "Güzel bir etkinlik. Bisiklet sürmeye ve hareket etmeye değer veriyorum. Beraber bunu toplu bir eylem olarak yapmak çok eğlenceliydi. Çok keyif aldık. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Arzu Toros ise, "Etkinlik çok güzeldi. Hatta biz kısa sürdüğünü düşünüyoruz. Organizasyon çok iyiydi. Devamının gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok memnun kaldık. Bu etkinliğin devamını istiyoruz"

Etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getiren Akif Büyüknalbant da, "Spor A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu Yeşilay etkinliğine katıldık. Çok memnun kaldık. Bu etkinliğin devamını istiyoruz. Bu konuda yapılan, geliştirilen her şey için teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yeşilay'ın düzenlediği bütün organizasyona bisikletçiler olarak katıldıklarını söyleyen Harun Onay ise "Yeşilay'ın düzenlediği bütün organizasyonlarda bisikletçiler olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bugünkü organizasyonda kötü hava şartlarında bile olsa katılım ve organizasyon çok güzeldi" diye konuştu.

"Bu etkinliği düzenleyen belediyemize çok teşekkür ediyorum"

Psikolojik Danışman Bilal Doğan da, "Bu etkinliği düzenleyen belediyemize çok teşekkür ediyorum. Psikolojik danışman olduğum için insan sağlığını çok güzel etkilediğini söyleyebilirim. Çok güzel bir gün oldu" derken, Selahattin Alibeyoğlu ise "Bu tarz organizasyonların Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından devamını bekliyoruz. Çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Volkan Yıldırım isimli vatandaş ise yağmura rağmen çok eğlendiklerini belirtti. - KAYSERİ