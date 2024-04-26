Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne Ücretsiz Ulaşım İmkanı - Son Dakika
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Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği\'ne Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 142 yayınevi ve 72 yazarın katılımıyla gerçekleşiyor. Fuar, 27 ve 28 Nisan günleri ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Çocuklar, kitap fuarında gezerken şenlik alanında da eğlenceli etkinliklere katılacaklar.

26.04.2024 11:42  Güncelleme: 11:51
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Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 142 yayınevi, 72 yazarın yer aldığı Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, hafta sonu minikleri beklerken, şenliğe gitmek isteyen çocuklar için 27 ve 28 Nisan günleri ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geleceğin parlak yüzleri, ülkenin yarınları olan çocukların daha donanımlı, daha eğitimli ve daha nitelikli olması için gayretleri sürüyor. Bu kapsamda, 'Okuyan ve Okutan Şehir' misyonu doğrultusunda çocuklara özel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 19-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'n sona ermesine iki gün kaldı. Çocuklar tarafından 8 gündür büyük bir ilgi ile karşılanan etkinlik, miniklerin doyasıya eğlenmesi için 27 ve 28 Nisan günlerinde de devam edecek. Birbirinden farklı yazarlarla bir araya gelen minik kitapseverler, kitap fuarında gün boyu doyasıya gezerken, şenlik alanında da gönüllerince eğleniyorlar. Sahne gösterileri, spor etkinlikleri, bilimsel deney ve etkinliklerle hem eğlenen hem öğrenen hem de deneyimlemenin tadını çıkaran çocuklar, hafta sonu da Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne davet ediliyor.

Ücretsiz ulaşım hizmeti hafta sonu da devam ediyor

Millet Bahçesi'nde gerçekleşen şenlik için 27 ve 28 Nisan tarihlerinde de Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferler ile ücretsiz hizmet verilecek. Seferler, saat 10.00 ile 22.00 arasında yarım saatte bir olarak planlanırken, ücretsiz otobüsler Cumhuriyet Meydanı Kaleönü durağından hareket edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne Ücretsiz Ulaşım İmkanı - Son Dakika

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