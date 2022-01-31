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Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor - Son Dakika

Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor

31.01.2022 17:17
Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde vatandaşların özellikle de çocukların yeni yetenekler kazanması ve sosyalleşmeleri için yeni etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde vatandaşların özellikle de çocukların yeni yetenekler kazanması ve sosyalleşmeleri için yeni etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri Koçarlı Kültür Merkezi'nde masa tenisinden zumbaya, müzik kurslarından akıl oyunlarına dramadan baleye ve çocuklar için etüt derslerine kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu düzenlenen etkinliklere tüm Koçarlılıları davet etti.

Pandemide normalleşme süreciyle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerindeki etkinliklere de hız verildi. Sınıfları ise özellikle pandemi sürecinde eksik kaldıkları konuları tamamlamak için eğitimden uzak kalan öğrenciler dolduruyor. Alanında uzman personel tarafından verilen atölyelerde ise tüm Aydınlılara yeni yetenekler kazandırılıyor.

Başkan Çerçioğlu eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için etütlerin önemine dikkati çekerken, Koçarlı Kültür Merkezi'nde de vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda her geçen gün yeni etkinlikler açılıyor. Ayrıca etütlere katılan çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından vitamin deposu kuru meyveler de dağıtılıyor.

Başkan Çerçioğlu yeni yetenekler kazanmak isteyen her yaştan Koçarlılıyı Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki kültür merkezine davet etti. - AYDIN

Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor
Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor
Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor
Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor
Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor

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Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı, Müzik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Koçarlı'daki kültür merkezi her yaşa hitap ediyor - Son Dakika


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