Büyükşehir\'in Kültür Standı 8. Kayseri Kitap Fuarı\'na renk katıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kayseri Kitap Fuarı renkli etkinliklere sahne oluyor. Kitapseverlerin yoğun ilgisi ile devam eden fuarda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nın tanıtıldığı 'Kültür Standı' kuruldu. Stantta ayrıca, kültür sanat bilgi yarışması da düzenlenerek dereceye girenlere Büyükşehir tarafından hediye takdim ediliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hey yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kayseri Kitap Fuarı'nın 8'incisi büyük bir ilgi ile sürüyor.

Kitapseverlerin akın ettiği 8. Kayseri Kitap Fuarı'nda Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi Beyaz Masa birimi ve KAYMEK biriminin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı etkinlikleri ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Bu çerçevede, fuarda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 'Kültür Standı' kuruldu. Kurulan stantta Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nın tanıtımının yanı sıra hem öğretici hem de keyif verici bilgi yarışmaları da düzenleniyor. Standı ziyaret eden ve Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yayınlarını yakından inceleme fırsatı bularak bilgi edinen vatandaşlar, KOAH sistemi üzerinden düzenlenen kültür sanat bilgi yarışmasına katılarak fuarda keyifli ve verimli bir şekilde vakit geçiriyor. Rekabet ve heyecan dolu yarışmada dereceye girenlere ise Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye takdim ediliyor.

'Kültür Standı' ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Mustafa Erdoğdu, kurulan stantta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarını sergilediklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza eserlerimizi tanıtıyoruz. Kitaplarımızda 208'inci kaynağa geldik. Dergilerimizden Şehir Kültür Sanatta şuan ki sayımız 60, Düşünen Şehir de ise 23'üncü sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Şehrimizin tarihini, kültürünü, gastronomisini kısacası her alanda şehrimizi bu eserlerle tanıtmaya çalışıyoruz. Gelecek kuşaklara kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. Belediyemizin çok güzel bir hizmeti" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, ayrıca vatandaşların www.kayseri.bel.tr internet adresinden kültür yayınlarının PDF formatlarına da erişebileceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce kentin marka fuarlarından biri haline getirilen Kayseri Kitap Fuarı 26 Nisan günü akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - KAYSERİ