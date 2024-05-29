Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yönelik Çalışmalar Yapıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar ve tesisleşme ile yaşanacak sorunların önüne geçti.

İnsanları, çevreyi ve doğadaki tüm canlıları emanet bilerek korumaya, sürdürülebilir bir sistem kurmaya yönelik yatırımlarına aralıksız devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı yatırımlarla yaşanacak sorunlara karşı koruyucu- önleyici tedbirler alıyor. Türkiye'nin en büyük sokak hayvanı rehabilitasyon merkezini açan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Burç Tabiat Parkı içerisinde kurulan 60 dönümlük alanda içerisinde yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri olan Doğal Yaşam Parkı'nda sosyalleşme ile rehabilitasyon sağlanıyor.

Özellikle sıkıntı oluşturan ve sokaktaki köpeklerin çeteleşmesinde lider konumundaki alfa köpekler başta olmak üzere tüm sokak hayvanları, ekipler tarafından toplanıp iç dış parazitlerinden arındırılıyor, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri uzman veteriner hekimler tarafından yapılarak, Doğal Yaşam Parkı'na getiriliyor. 7/24 uzman görevliler tarafından gözlem altında tutulan sokak hayvanlarının burada rehabilite döneminde adaptasyon süreci takip ediliyor.

Uzman veteriner hekimler tarafında tüm süreç takip ediliyor

Beslenme, aşılama, kısırlaştırma ve rehabilite süreçlerini tamamlayan sokak hayvanları, takip süreci sonrası uzman görevliler tarafından sosyalleştiğine, diğer hayvanlar içerisinde rahatlıkla yaşayabileceğine ve zararsız hale geldiğine emin olunduğunda doğal ortamlarına bırakılıyor. Alfa köpekler ise parkta tutup yeniden çeteleşme yaşanmaması için alınan yerlere geri götürülmüyor.

Tesislerde gerekli tüm bakımlar yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan dokuz ilçe ve 780 mahalledeki başıboş kedi ve köpekler rutin olarak toplatılıp, kısırlaştırıldıktan sonra çiplenme işlemleri devam ediyor. 10 köpek toplama aracı, 1 ambulans, 11 veteriner hekim ve 6 veteriner teknisyeni olmak üzere 85 kişilik ekip, 7/24 hizmet veriyor. Rehabilitasyon merkezinin yanı sıra Burç Tabiat Parkı içerisinde "Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi" ile Burç Yazıbağ'da 15 bin metrekare üzerine kurulu "Tedavi, Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi" nde tedavi merkezleri, barınaklar ile ameliyathaneler bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir, yemek artıklarından kendi mamasını üretiyor

Büyükşehir Belediyesi, bütün mama ihtiyacını ise kendi ürettiği mamalardan sağlıyor. Gastronomi şehri Gaziantep'in restoranları ve yemekhanelerinden toplanan artık yemeklerden günlük ortalama 3 ton mama üretimi yapılıyor. Şehirde atık borulardan üretilen, 250 noktada bulunan mama ve su kaplarına günlük olarak araçlarla üretilen mama ve su bırakılıyor.

"Yaptığımız ara formül, bugün yaşanan birçok sorunda da ihtiyacı giderdi"

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bütün canlıları korumayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi, insan odaklı yönetim bilinciyle doğayı ve ekolojik sistemi bozmadan çalışmalar yürütüldüğünü belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Böyle baktığımız noktada Türkiye'nin en büyük gündemlerinden birisi olan sokak hayvanlarıyla alakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikli olarak ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birini açmak oldu. Bu rehabilitasyon merkezleri içerisinde kaza geçiren bir hayvanın ameliyatından tutun aşılamasından kısırlaştırmasına, hayvan barınağında ihtiyacı olan beslenmesinden tedavisine, bakımına yani neye ihtiyacı varsa bunu göreceği çok güzel bir merkez açıldı ve bütün Türkiye' ye örnek bir çalışma oldu. Beraberinde sokaktaki hayvanlarımızla ilgili onların kısırlaştırılması, aşılanması, sahiplendirilmesi, rehabilitasyonu gibi önemli başlıklarda çalışmayı başlattık. Sokaktaki hayvanları önce topladık, bakıma aldık. İhtiyacı olan aşılamaları ve kısırlaştırmalarını yaptık. Orman bölgesi içerisinde yaklaşık 60 dönümde her türlü ihtiyacı giderecek merkez kurduk. Bu merkez onları rahat bir şekilde yaşamlarıyla ilgili tüm ihtiyacı giderecek bir yer oldu. Bu yaptığımız ara formül, bugün yaşanan birçok sorunda da ihtiyacı giderdi" dedi.

"Belediyeler elini taşın altına koysun, yasal olarak yapmaları gerekenleri yapsın diyoruz"

Açıklamasında tesisleşme ve bakım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Başkan Fatma Şahin, vatandaşlara seslenerek hayvanların sahiplenilmesi ve duygu yönetiminde hayvan sahiplendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Yaptığımız çalışma, bugün Türkiye'de yaşanan tartışmalara bir formül, Gaziantep Modeli olacağını, odamız, bu konuda çalışan STK'lar ile beraber çalışarak yapıyoruz. Onlardan gelen görüş, önerileri, şikayetleri ciddi bir şekilde dinliyoruz. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmaları daha da güçlendiriyoruz. Bu konuda düşüncesi, fikri olanı dinlemeye açık olduğumuzu açıklıyoruz. Şuna inanıyoruz ki 'Hayvan sağlığı halk sağlığı' demek. Herkes sağlıklı olduğu zaman şehir sağlıklı bir şehir, herkes mutlu olduğunda şehir mutlu bir şehir oluyor. Bu anlayışla bütün gücümüzle oluşturulan her bir canlıyı koruyup kollayarak onların en temel hakkı olan yaşam hakkını tesis ederek bu çalışmalara devam ediyoruz. Kısırlaştırıp sokağa bırakmıyoruz. Belediyeler elini taşın altına koysun, yasal olarak yapmaları gerekenleri yapsın diyoruz. Doğadaki herkesin yaşam hakkı var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem tesisleşmemizi hem insan kaynağımızı hem kurumsal altyapımızı hem STK ve odalarla olan ilişkimizi bu bakış açısıyla güçlendiriyoruz. Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modeli ve birlikte ortak sorunları ortak çözüm üretme modeli diyor, bu modelin bir Türkiye modeline dönüşmesi için de elimizden gelen bütün bilgi ve birikimimizi sizlerle paylaşmaya hazır ve kararlı olduğumuzu ifade ediyor, bu sorunun bir sorun olarak değil bir çözüm olarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP