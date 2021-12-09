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Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor - Son Dakika

Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor

09.12.2021 10:31
Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli olarak dünyaya gelen çocukları için pandemi sebebiyle heyet raporu alınmasından, sosyal destek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaya kadar çeşitli zorluklar yaşayan aileler için 'Bir Ev Bir Dünya' projesini başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli olarak dünyaya gelen çocukları için pandemi sebebiyle heyet raporu alınmasından, sosyal destek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaya kadar çeşitli zorluklar yaşayan aileler için 'Bir Ev Bir Dünya' projesini başlattı.

Bursa'da engelli vatandaşların ulaşımdan kültür, sanat ve spora kadar sosyal hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi hedefiyle birbirinden farklı projeleri devreye alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için 'Bir Ev Bir Dünya' projesini başlattı. Proje kapsamında, koronavirüs salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan 0-3 yaş arasındaki çocuklar ile ailelerine 'yaşanılan zorluklarla baş edilebilmesi noktasında' Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü destek verilecek. Koronavirüs salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan çocuklar, 'pandemi tedbirleri kapsamında' eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetlerine erişimleri ile ilgili birçok beklenmeyen sıkıntıyla karşılaştı. Engelli sağlık heyet raporu alamamış aileler 'çocukları için tanınmış' sosyal destek mekanizmalarına dahil olamazken, özel eğitim sürecinde de herhangi bir psikososyal destek de alamıyorlar. Sağlık heyet raporu almış çocuklarda ise okulların, rehabilitasyon merkezlerinin ve hastanelerin çalışma şekillerindeki değişikliklerden dolayı almak zorunda oldukları hizmetlerde istemeyen aksamalar meydana geliyor.

Özellikle 2019-2020 yılları itibariyle özel gereksinimli ve gelişim geriliği ile doğan, tanı almış veya henüz alamamış 0-3 yaş aralığındaki çocuklar ile ailelerinin yaşadığı dezavantajlı durumu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli çocuklar ve ailelerin yaşadığı sıkıntıların aşılması için hazırlanan 'Bir Ev Bir Dünya' projesini 'trizomi hastası olarak dünyaya gelen 13 aylık Feriza Almina Alyanak'ı ziyaretinde' kamuoyuna duyurdu. Başkan Aktaş, proje ile koronavirüs salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan 0-3 yaş arası çocuklar ile ailelerinin yaşanılan zorluklarla baş edebilmesi noktasında destek verileceğini söyledi.

Danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması gibi çalışmalarla aile destek gruplarının oluşturulması ve çocuğun gelişim ile takibinin yapılabilmesinin hedeflendiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Proje faaliyetleri kapsamında; aile danışmanlığı, haklar ile ilgili hizmetler hakkında danışmanlık ve yönlendirme, sosyal destek hizmetleri, sağlık hizmetlerine erişim desteği, fizyoterapi-ergoterapi değerlendirmeleri ve yönlendirme hizmetleri ile rutin ev ziyaretleri yer alıyor. Bu ay itibari ile 60 ailemizin ev ziyaretlerini gerçekleştirdik. Her çocuğun ayrı özelliği olduğunu ve her özel gereksinimli bireyin varlığının değer olduğunu biliyoruz. Aileleri ile birlikte büyümelerine eşlik ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ile Bursa Down Kardeşliği Derneği'nin proje ortağı olduğu çalımalar kapsamında Bursa'da doğan tüm özel gereksinimli bebekler ile ailelerinin hizmetlere erişimleri önündeki tüm engeller kaldırılacak. - BURSA

Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor
Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor
Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor
Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor
Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor
Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Engelli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'le bir eve dünyalar sığıyor - Son Dakika


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