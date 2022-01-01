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Büyükşehir'le şifa kapınızda - Son Dakika

Büyükşehir'le şifa kapınızda

01.01.2022 14:15
Büyükşehir'le şifa kapınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi. Sadece 2021 yılı içinde 8 bin 500 kayıtlı hastaya 131 bin 276 kez hizmet verilirken, toplam 30 bin 831 hastanın ise ambulansla hastaneye nakli sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında, 22 personel, 6 araç ve bin 973 hasta sayısı ile çalışmalarına başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, bugün 143 personel, 46 araç ve 25 ambulansla bir sağlık ordusuna dönüştü. Aktif hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2010 yılında bin 973 hastaya verilen 28 bin 703 sağlık hizmeti, 2021 yılında 8 bin 500 hastaya ve 131 bin 276 hizmete çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetinden yüzde 33,75 ile en fazla yararlananlar 75-84 yaş grubu oldu. Hizmet alanların yüzde 20,63'ünü 85-94 yaş grubu, yüzde 19,31'ini 65-74 yaş grubu ve yüzde 11,56'sını ise 55-64 yaş grubu oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi Hizmeti, pandeminin etkilerini ağır hissettirdiği 2020 yılı ile 2021 yılında da yoğun tempo ile çalışmaya devam etti. 2021 yılında 12 bin 46 doktor muayenesi, 3 bin 548 FTR uzman ziyareti, 22 bin 736 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 50 bin 12 hemşirelik hizmeti, 36 bin 114 bakım ve refakat hizmeti, bin 335 sosyal inceleme ve 3 bin 556 psikolojik destek hizmeti verildi. Bin 929 hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, 150'si şehir dışı olmak üzere toplam 30 bin 831 hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Fırsat buldukça evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Ben tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveriyle çalışan sağlık ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BURSA

Büyükşehir'le şifa kapınızda
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Büyükşehir'le şifa kapınızda

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ambulans, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'le şifa kapınızda - Son Dakika


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