Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi - Son Dakika
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Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi

23.03.2022 14:05
Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde kurduğu akaryakıt istasyonu hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde kurduğu akaryakıt istasyonu hizmete girdi. İstasyon ile Büyükşehir Belediyesinin yılda 3,5 Milyon TL'den fazla tasarruf etmesi öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan istasyondan vatandaşlarda yararlanabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iştiraki BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu kuruldu.

7 Milyon 67 Bin TL maliyet ile 7 bin 656 m2 alan üzerine kurulan akaryakıt istasyonunda LPG dahil 5 adet yakıt pompası ve market yer alırken pompadan adblue dolumu da yapılabilecek. Elektrikli araç şarj istasyonunun da yer aldığı istasyonda araç yıkama yeri de bulunuyor.

Hizmete giren akaryakıt istasyonu ile Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerince tüketilen yıllık akaryakıtın daha uygun maliyet ile kullanımı sağlanacak. Büyükşehrin işletme maliyetlerini düşürme amacı ile yapılan akaryakıt alım ihalelerinde Büyükşehir Belediyesi şirketinin iştiraki sağlanarak ihalelerde rekabet arttırılacak ve indirim oranları yükseltilecek.

Yıllık 3,5 Milyon TL tasarruf sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bayilik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelere ait araçların akaryakıt temininde tasarruf yapılması sağlandı. Bu kapsamda akaryakıt istasyonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerinin akaryakıt teminlerinde yıllık yaklaşık 3,5 milyon TL tasarruf edebilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan istasyondan vatandaşlarda yararlanabilecek. - MUĞLA

Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi
Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi
Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi
Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Akaryakıt, Muğla, Ula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi - Son Dakika


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