Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

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"Daha hızlı Samsun" hedefi ile çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, otobüs seferlerine yeni güzergahlar ekleyerek ulaşım ağını genişletiyor.

Bir taraftan güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da toplu taşımaya erişimi kolaylaştırmak adına seferlerine yeni bölgeleri dahil ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma hatlarında verimliliğin artırılması adına, vatandaşlardan da gelen talep üzerine 7 adet otobüs hattında (E6, 24B, 22/23, R8, E2, 20, R5) güzergah değişikliği yapıldı. Yapılan değişikliklerle daha geniş bir kitleye hizmet verilmesi ve toplu taşıma hizmet arzı düşük olan bölgelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesince güzergah değişikliği yapılan hatlarda vatandaşların talepleri doğrultusunda durak çalışmaları da yapılarak erişimin artırılması planlanıyor. Yeni eklenecek duraklar sonrasında da vatandaşlara 100-150 metre mesafe farkı ile erişim kolaylığı sağlanacak. Yapılan güzergah değişiklikleri ekiplerce bir süre gözlemlenerek pozitif ve negatif geribildirimler değerlendirilecek.

20 Numaralı Otobüs Hattı

Soğuksu, Atatürk Bulvarı ve Alaçam Caddesi'ne hizmet veren 20 Numaralı Otobüs Hattı'na 1246. Cadde ve Bahçeşehir Koleji durağı eklenirken; bu hattan Anadolu Bulvarı, 1219. Sokak, Yeşildere ve Şehit Alaaddin Pergel Caddesi durağı ise çıkarılarak daha hızlı ve konforlu bir erişim sağlanması hedeflendi. Bölgelerde ise Yeşildere ve Şehit Alaaddin Pergel Caddesi'nde yapılacak durak çalışmaları ile Alaçam Caddesi'ne erişim kolaylığı sağlanırken; güzergah hizmetinden kaldırılan Anadolu Bulvarı mevkisinden E7 Ekspres Hattı, 1219. Sokak'tan ise R5 Ring Hattı ile kesintisiz hizmet sağlanmaya devam edecek.

E7 Ekspres Hattı

24B numaralı otobüs E7 Ekspres Hattı'na dönüştürülürken E7 Ekspres Hattı'nın Büyük Cami durağından hareket edip Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Anadolu Bulvarı'ndan Karayollarına bağlanması planlandı. Bu kapsamda E7 Ekspres Hattı; OMÜ, Cağaloğlu Bulvarı Karayolları, Anadolu Bulvarı, Otogar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Bulvar Yolu ve Büyük Cami güzergahında hizmet veren kapsayıcı bir ekspres hattına dönüştürüldü.

R5 Ring Hattı

Türk- İş, Nişantaşı Caddesi, Serhat Caddesi, Alaçam Caddesi ve Karayolları'na hizmet veren R5 Ring Hattı'nın da durak sayısı artırıldı. Hatta 1219. Sokak ve Şehit Can Şencan Caddesi eklendi. Şehir merkezi yönlü yalnızca 20 numaralı hattın hizmeti yerine hem Atakum hem de aktarma yaparak şehir merkezine erişim sağlanacağı ring hizmeti ile bölgedeki erişim hizmeti kesintisiz şekilde devam ediyor.

22 Numaralı Otobüs Hattı

Soğuksu, Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Barış Bulvarı, Otogar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toybelen, Çobanözü ve Korupark'a hizmet veren 22/23 Numaralı Otobüs Hattı 22 Numaralı Otobüs Hattı olarak değiştirilirken Aydınlık Caddesi ve Türk-iş aktarma da bu hatta ilave edildi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan ise ekspres hattı olan E6 Ekspres Hattı Cumhuriyet Meydanı'na uzatılarak erişim kolaylığı sağlandı.

E6 Ekspres Hattı

E6 Ekspres Hattı'nın ağı da genişletildi. 2 yeni durağın da dahil edildiği hatta, son durak Büyük Cami olarak belirlendi. Yani E6 Ekspres Hattı; artık OMÜ, Cağaloğlu Bulvarı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Derecik, Otogar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Barış Bulvarı ve Büyük Cami güzergahında hizmet verecek.

R7 Ring Hattı

Türk- İş ve Kamalı'ya hizmet veren R7 Ring Hattı'na talep edildiği saatler kapsamında bölgede bulunan öğrencilerin erişimini kolaylaştırmak için Kesilli mevki eklendi.

14 Numaralı Otobüs Hattı

Büyük Cami, 100.Yıl Bulvarı, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı, Güzeldere Mahallesi, Ataköy Mahallesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgelerine hizmet veren 14 Numaralı Otobüs Hattı'na ise talep edildiği saatler kapsamında bölgede bulunan vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için Kuşçulu Mahallesi de dahil edildi.

E2 Ekspres Hattı yeniden hizmette

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler sonrası E2 Ekspres Hattı'nı da hizmete almaya başladı. E2 Ekspres Hattı; Taflan, Atatürk Bulvarı, TTTM, Belediye Evleri ve Soğuksu güzergahında çalışmaya başladı. Üniversite eğitim öğretim döneminde ise hat Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ne kadar hizmet vererek öğrencilerin erişimini kolaylaştıracak. - SAMSUN