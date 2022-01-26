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Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi - Son Dakika

Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi

26.01.2022 12:59
Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, il genelindeki inşaat projelerinde kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacı ile kurulan yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, il genelindeki inşaat projelerinde kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacı ile kurulan yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi.

Beton, çelik ve yapı malzemeleri ile ilgili deneylerinin yapıldığı laboratuvarda, riskli binalarda betonarme sistemlerinin tahribatsız muayenesi, karot numuneleri ile beton dayanım sınıflarının belirlenmesi, donatı tespit (röntgen) cihazı ile taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı ve binaların Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği'ne göre taşıyıcı sistem analiz deneyleri de yapılıyor. Bunlarla birlikte yapı malzemeleri laboratuvarının hizmet kapsamı değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte sürekli geliştiriliyor. Son olarak zemin parametrelerinin belirlenmesi ve betonarme yapılarda jeofizik yöntemlerle beton kalitesi ve yapı durumunun araştırılması için bünyesine, sismometre, 24 kanallı bir sismik cihaz ve 60 elektrotlu rezistivite ve tomografi sistemi ekleyen laboratuvar, hizmet kapsamını genişleterek güçlendirdi. Bir zemin üzerinde yapılacak inşaat çalışmasının tasarımı bu cihazlardan alınacak ölçümlerden alınacak sonuca göre tasarlanıyor. Böylelikle doğru analiz edilmiş zemin bilgisine göre, depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi sağlanacak.

Kuruluşundan itibaren Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardına uygun çalışmalarını yürüten yapı malzemeleri laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecinde de sona geldi. TÜRKAK tarafından denetime giren Laboratuvar, sonuçların ardından akrediteli bir laboratuvar olarak çalışmalarını sürdürecek.

"Bire bir veri sağlayacak"

Yeni cihazlarla birlikte yapılacak olan depremsellik araştırmaları ile yapıların daha güvenli hale geleceğini belirten Afet Şube Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Erdal Eriş, "Yer altı hareketlerindeki veya sismik bir durumda, yapı tasarımında, dizayn ve projelendirilme konusunda bire bir veri sağlayacak. Bu büyük bir olanaktır" dedi.

İyi dizayn edilmiş yapıların önemine dikkat çeken Eriş, uzun ömürlü yapılarla ekonomik bakımdan da büyük tasarruflar yapılacağının altını çizerek "Zemin parametrelerinin iyi belirlenmesi diğer yol ve köprü gibi yapılarda da bizlere veri sağlamış olacak. Yapının güvenli hale gelmesi ve uzun süre hizmet etmesi en tasarruflu yöntemdir" şeklinde konuştu.

" Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz"

Depreme dayanıklı ve güvenli binaların inşası için verilerin önemine vurgu yapan Eriş, "Binaların deprem sırasında zemin hakim periyodu önemlidir. Zemin ve bina periyodu uygun hale getirilince, bu da binaları güvenli hale getirecektir. Böyle donanımlı bir laboratuvar kurulmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ve ilimiz için büyük bir hizmet" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi
Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi
Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi
Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi
Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi

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Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İnşaat, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi - Son Dakika


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