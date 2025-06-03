Büyükşehir yaşlı ve dar gelirli aileleri unutmadı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, '2025 Aile yılı' etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yüzünü güldürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla kent genelinde maddi durumdan yoksun 250 ailenin evi temizlendi, saç kesim ve bakımları yapıldıktan sonra bayramlık elbiseleri alındı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, maddi durumdan yoksun aileleri tek tek gezerek Başkan Sekmen'in bayram tebriği ve mektuplarını iletti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin direktifleriyle bilindiği gibi 2025 senesi aile yılı olarak ilan edilmişti. Bizler de '2025 Aile yılı' boyunca yaptığımız aktivitelerde aile kavramının önemine vurgu yapan projelerimize büyük bir ehemmiyet vererek yaşlılarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz" dedi.

"Yaşlılarımız başımızın tacıdır"

Başkan Mehmet Sekmen, "Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Mübarek Kurban Bayramı öncesi büyüklerimizi sevindirmeye ve onların gönüllerini almaya çalıştık" kaydını düştü. Sekmen, "65 yaş üstü maddi durumdan yoksun 250 ailemizin evlerini temizledik. Bayram öncesi yaşlılarımızın saç kesim ve bakımları yapıldı. Ardından ekiplerimiz büyüklerimizin bayramlıklarını kendilerine takdim etti" şeklinde konuştu.