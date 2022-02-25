Büyükşehirden ÇED süreci durdurulan Menderes'teki katı atık tesisi hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehirden ÇED süreci durdurulan Menderes'teki katı atık tesisi hakkında açıklama

25.02.2022 15:04
Büyükşehirden ÇED süreci durdurulan Menderes'teki katı atık tesisi hakkında açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin ÇED sürecinin durdurulması ile ilgili açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin ÇED sürecinin durdurulması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara'daki toplantıda alınan karar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin ışığında projenin teknik hususlarının değerlendirileceği bildirilerek, tesisin kente kazandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes'te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ÇED sürecine ilişkin açıklama yaptı. Ankara'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan 1. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda projenin teknik hususlarının değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınıncaya kadar ÇED sürecinin durdurulduğuna dikkat çekilerek, kamu yararı niteliğindeki tesisin kente kazandırılması için çalışmaların süreceği vurgulandı.

Bazı siyasi çevrelerin tesisin halk ve çevre sağlığını tehdit edeceği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

"Menderes Çakaltepe Gölova mevkiinde Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarının değerlendirileceği Menderes Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim ve Elektrik Üretim Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatına göre atık kabulü yapacak ve Türkiye genelinde kurulan atık bertaraf tesislerindeki standart uygulamalar burada da geçerli olacaktır. Bergama, Ödemiş ve Türkiye'nin diğer kentlerinde aynı çalışma prensibiyle kurulan atık bertaraf tesislerinde olduğu gibi Menderes'e kurulması planlanan tesiste de katı atıklar ekonomiye kazandırılacak ve elektrik enerjisi üretilecektir. ÇED sürecinde yürütülen akademik çalışmalar, proje için belirlenen teknoloji ve metotların uygulanabilir olduğunu, faaliyet yerinin isabetli seçildiğini, işletim modeli açısından da tesisin kamu yararı niteliği taşıdığını ortaya koymuştur.

İlçede kurulması planlanan tesisin doğa ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturacağı söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir riski yoktur. Bilimsel gerçekler ve yasalar doğrultusunda yapılacak, bölgeye istihdam ve katma değer kazandıracak bu projenin hayata geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir" - İZMİR

YORUMLAR
500
Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu! Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu! Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi' Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevresel Etki Değerlendirme, İnceleme, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirden ÇED süreci durdurulan Menderes'teki katı atık tesisi hakkında açıklama - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:19 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:12:16. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehirden ÇED süreci durdurulan Menderes'teki katı atık tesisi hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement