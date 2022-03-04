Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim çalıştayı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlaması'na yönelik eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Kayseri halkını koruyan, sağlıklı, yeşil, iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir şehir oluşturmayı hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlaması'na yönelik eğitim çalıştayı düzenledi. Toplantı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Katılımcılara, Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği Farkındalık Projesi Danışmanı Tamer Atalay ve Engin Algür tarafından iklim değişikliği eylem planlaması konularında 3 gün eğitim verildi. Toplantıda eğitmenler tarafından personelin görüşlerine de yer verilirken, çalıştay sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Kapanış toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin, "Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planı hazırlanmasına yönelik İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Kayseri İklim Hareketi Projesi'ni İklim Şurası'nın başlatıldığı ilk gün itibariyle Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak biz de başlattık. İlk eğitim çalıştay toplantılarımızı 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdik" dedi. Sürdürülebilir bir Kayseri ve dünya için bu tür yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Ergin, "Ülke olarak taraf olduğumuz Paris Anlaşması ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma doğrultusunda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak eylem planımızı, sera gazı azaltım çalışmalarımızı, sürdürülebilir bir Kayseri ve sürdürülebilir dünya için olan çalışmalarda destek vereceğiz ve bu kapsamda atılabilecek bütün adımları atmaya da gayret göstereceğiz" diye konuştu. Ergin, Kayseri halkını koruyan sağlıklı, yeşil, iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir kent oluşturmayı amaçladıklarını ve bu kapsamda toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu;

"İDEP Kayseri İklim Hareketi Projesi'nin ilk aşaması olan sera gazı envanterinin hazırlanması ve akabinde iklim risk kırılganlık analizlerinin yapılmasıyla sürecimizi devam ettireceğiz. Bu vesileyle, bu toplantı ile tüm katılımcılarımıza, aynı zamanda bu çalıştayda bulunan hocalarımız Tamer Atalay ve Engin Argür beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Bu süreç sonunda da inşallah İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı'nın hazırlanmasıyla Kayseri'de attığımız bu küçük adımların sonra ne kadar büyük etkiler oluşturduğunu hep birlikte görmüş olacağız." - KAYSERİ