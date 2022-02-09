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Büyükşehirden Menderes'deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Büyükşehirden Menderes'deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım

09.02.2022 13:27
Büyükşehirden Menderes'deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 2 Şubat'taki rekor yağışlarda hasar gören Menderes'teki Balabandere Sulama Göleti ile Sandidere sulama göletlerindeki onarım çalışmalarını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 2 Şubat'taki rekor yağışlarda hasar gören Menderes'teki Balabandere Sulama Göleti ile Sandidere sulama göletlerindeki onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar 8 milyon liraya mal oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderesli üreticilerin sulama ihtiyacını karşılayan; ancak geçen şubat ayında yaşanan sel felaketinde gövdesi hasar gören Menderes'teki Yeniköy Balabandere Sulama Göleti ile dolu savağı hasar gören Çatalca Sandidere sulama göletindeki çalışmalarını tamamladı. Şiddetli yağışların neden olabileceği can ve mal kaybını önleyecek çalışmalar kapsamında, hem Balabandere hem de Çatalça Sandidere göletlerinin dolu savak kapasitesi artırıldı.

Hem güçlendirildi hem savak kapasitesi artırıldı

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Balabandere Sulama Göleti'nde yeni taşkınların yaşanmaması için önlem alındı. Savağın tahliye kapasitesini artırmak için dolu savak taban betonu ve kaya zemin kırılarak normal su kotu 1,50 metreye düşürüldü. Gövde üzerinde ise suyun aktığı bölüm beton dökülerek güçlendirildi. Güçlendirme çalışmalarının ardından gövdesi de onarılan Balabandere Sulama Göleti, 5 Ocak'ta hizmete alındı. Çatalca Sandidere sulama göletinin dolu savağı da onarılarak 2021 yılının aralık ayında hizmete girdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı her iki gölette rüsubat temizliği yaptı. Ayrıca Balabandere Sulama Göleti'ne rüsubat girişini önlemek için tersip bendi de yapıldı. Her iki sulama göleti için yatırım miktarı ise yaklaşık 8 milyon lira oldu.

Büyükşehir felaketin önüne geçti

İzmir'de 2 Şubat 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinde 24 saatlik zaman diliminde metrekareye 126 kilogram yağış düşmüştü. Özellikle Menderes ilçesini etkileyen yağışlarda Balabandere Sulama Gölet'nin su seviyesi yüzde 100'ü geçip taşınca gövdede hasar oluşmuştu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri o gece, göletteki taşkının ardından fazla suyun tahliyesini sağlayan dip savak vanalarını açarak, göletin kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlamıştı. İZSU Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait pompalar da bölgede aralıksız çalıştırılmış, suyun tahliyesi sağlanarak büyük bir felaketin önüne geçilmişti. - İZMİR

Büyükşehirden Menderes'deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım
Büyükşehirden Menderes'deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirden Menderes'deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım - Son Dakika


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