Üye Girişi
Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi - Son Dakika

Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi

07.02.2022 09:29
Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sürücülerine "Sürücü-engelli yolcu iletişimi" eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sürücülerine "Sürücü-engelli yolcu iletişimi" eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi, toplu taşıma sürücülerinin bilinçlenmesi için eğitimlere devam ediyor. Bu doğrultuda sürücülere Eğitim Uzmanı Erkan Aydemir tarafından "Sürücü-engelli yolcu iletişimi" eğitimi verildi. Sürücüler ile yolcu arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunulan eğitim tam gün sürdü. 30 kişilik gruplar halinde verilen eğitim, kent genelindeki tüm sürücülere veriliyor. Her türlü teknik bilginin sunulduğu eğitimlerde farkındalık oluşturmak, engelli yolcularla doğru iletişim kurmak, nasıl davranılması gerektiğine dair konular işlendi.

Sürücü-engelli yolcu iletişimi eğitiminde engellilik, engelli türleri, engellilerle engelsiz iletişim gibi konular anlatılıyor. Eğitimde günlük hayatta engellilerin genelde ve toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılara da çözüm önerileri sunuluyor. - KOCAELİ

Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi
Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi
Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi

YORUMLAR
500

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
08:59 İçki masasında arkadaşının arabasını sattığını öğrendi, cinayeti planladı
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement