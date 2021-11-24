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Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor - Son Dakika

Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor

24.11.2021 12:26
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve öğretim için gün sayan Türkiye'nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve öğretim için gün sayan Türkiye'nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, tam donamlı şekilde yapılan dua alacak projeye destek veren hayırsever Özderici ailesine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde eğitim ve öğretim başlayarak tanıtım töreni yapılacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile birlikte ziyaret ederek, son durum hakkında bilgiler aldı. Birimleri tek tek gezerek, ilgili yöneticilerden bilgi alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Engelsiz yaşam merkezimiz tam donanımlı, herhalde Anadolu'da böyle bir merkez söz konusu bile değil. Bu donanımlı yaşam merkezimizin hizmete hazır olduğunu, öğrencilerimizin kaydının devam ettiğini ve inşallah 3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili engelleri ortadan kaldırma anlayışı içerisinde hizmete sunacağımızı buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, böylesi anlamlı ve dua alacak projeye destek veren hayırsever Özderici ailesine teşekkür ederek, "Kaydını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, bu konuda yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurmalarının kendileri açısından önem arz ettiğini de buradan paylaşmak istiyorum. Gerek burada hizmet verecek olan eğitimcilerimize gerek ise yöneticilerimize ve hayırseverimize özellikle teşekkür ederek şehrimize, Kayseri Büyükşehir Belediyemize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor. - KAYSERİ

Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor - Son Dakika


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