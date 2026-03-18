Büyüksimitci\'den Ramazan Bayramı Mesajı

18.03.2026 09:50
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci, bayramın birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramların; toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren en özel zamanlar olduğunu vurguladı.

Başkan Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken; sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; gönüller arasında köprülerin kurulduğu, kırgınlıkların unutulduğu, umutların tazelendiği ve dayanışma ruhunun güç kazandığı müstesna günlerdir.

Bu anlamlı günler; bizlere paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birbirimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Toplum olarak sahip olduğumuz güçlü değerlerimizi yaşatmak, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, büyüklerimizi ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hatırlamak bayramların en önemli sorumluluklarından biridir.

Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan iş dünyamızın da bayramın manevi ikliminden güç alarak daha büyük hedeflere yürüyeceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız sürece, karşılaştığımız tüm zorlukları aşacak ve ülkemizi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli sanayicilerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

