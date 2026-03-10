Buz Tırmanışı Eğitimi Palandöken'de Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika

Buz Tırmanışı Eğitimi Palandöken'de Yapıldı

Buz Tırmanışı Eğitimi Palandöken\'de Yapıldı
10.03.2026 09:59
Palandöken, İzmir'den gelen dağcı adaylarına buz tırmanışı eğitimi sundu. 23 sporcu katıldı.

Erzurum'un kış sporları merkezi Palandöken, bu kez Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen dağcı adaylarını ağırladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından İzmirli sporculara yönelik düzenlenen Buz Tırmanışı Eğitimi, Palandöken IcePark'ta gerçekleştirildi.

Toplam 23 sporcu, bu eğitim için çeşitli şehirlerden Erzurum'a geldi. Program kapsamında 4 antrenör görevlendirildi.

Üç gün süren uygulama etabına geçmeden önce, eğitimin teorik dersleri haftanın ilk günlerinde tamamlandı. Katılımcılar, teknik bilgi, güvenlik prosedürleri ve buz tırmanışına özgü ekipman kullanımı konusunda kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti.

Buz tırmanışı eğitimi, dağcılık branşında alınması gereken modüllerin beşincisini oluşturuyor. Sporcuların bu aşamaya gelebilmesi için sırasıyla Yaz Dağcılık, Kış Dağcılık, Tek İp Boylu Kaya Tırmanış ve Çok İp Boylu Kaya Tırmanış Eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu yönüyle Buz Tırmanış Eğitimi, teknik yeterlilik ve disiplin açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Palandöken IcePark'ta gerçekleştirilen uygulama eğitimlerinde sporcular; buz üzerinde lider tırmanış, emniyet alma, istasyon kurma ve kontrollü iniş teknikleri üzerine çalıştı. Zorlu doğa şartlarında yapılan antrenmanların ardından sporcular sınava girecek ve modülü başarıyla tamamlayanlar eğitim sürecini bir üst seviyeye taşıyacak.

Eğitim programında; 3. Kademe Kıdemli Dağcılık Antrenörü Nurullah Teke (Teknik Direktör) (Emekli Muharebe Arama Kurtarma Astsubayı (MAK), 3. Kademe Kıdemli Dağcılık Antrenörü Tekin Toprak (Beden Eğitimi Öğretmeni), 2. Kademe Dağcılık Antrenörü Sedat Taş (Emekli Muharebe Arama Kurtarma Astsubayı (MAK)) ve 1. Kademe Dağcılık Yardımcı Antrenörü Halenur Yontan (Diş Hekimi, Arama Kurtarmacı) görev alan teknik direktör ve antrenörler oldu.

Organizasyon, Palandöken'in yalnızca kayak turizmiyle değil, ekstrem sporlar ve profesyonel dağcılık eğitimleriyle de öne çıkan bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:03
SON DAKİKA: Buz Tırmanışı Eğitimi Palandöken'de Yapıldı - Son Dakika
