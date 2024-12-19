Buzdan Kurtarılan Köpek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Buzdan Kurtarılan Köpek

Geniş Video İzle

Bayburt'ta baba ve çocukları, buz tutan nehirde mahsur kalan bir köpeği kurtardı.

19.12.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buz tutan Çoruh Nehri'nde baba ve çocuklarının yürekleri ısıtan köpek kurtarma operasyonu

BAYBURT - Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'ne giren sokak köpeğini duyarlı bir vatandaş donmaktan ve boğulmaktan kendi imkanlarıyla kurtardı. Vatandaşın kurtarma operasyonuna çocukları da ortak oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarma operasyonu, yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmi buz tuttu. Buz tutan nehre giren köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını ve soğultan titrediğini gören Celil Mercimek isimli duyarlı vatandaş, uzunca bir merdiven alarak köpeği kurtarmak istedi. Korktuğu için hareket edemeyen köpek merdivene çıkmayınca, Mercimek köpeği kucağına alarak suyun diğer tarafına geçirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Celil Mercimek'in oğlu Atilla Mercimek, "Baba dikkatli ol, köpeğin ayaklarını suya değdirme, üşüyecek" diyerek yukarıdan komut verdi. Yüzlerde tebessüm oluşturan kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

"Babam yine bir kahramanlık yapacak"

Babası Celil Mercimek'i yalnız bırakmayıp yanında gelen çocukları Hatice ve Atilla Mercimek, babalarına destek vererek, köpeği buz gibi nehirden kurtarmayı başardılar. "Babam yine kahramanlık yapacak. Şuradaki köpeği kurtarmaya çalışacağız" diyerek kayda giren minik Atilla Mercimek'in yönlendirmeleri yüzleri güldürdü. Bir yandan babasını, bir yandan da mahsur kalan köpeği düşünen Atilla Mercimek, babasına "dikkatli ol" uyarılarında bulunup, "Baba köpeğin bacaklarını suya değdirme, üşür" diyerek merhametini konuşturdu. Diğer kardeş Hatice Mercimek de köpeği sakinleştirmek adına, "Korkma, seni kurtarıyoruz, sakın korkma. Güçlü bir köpek ol" ifadelerini kullandı. Köpeği topraklı alana çıkaran babanın operasyonuna, Atilla Mercimek, "Kurtarma operasyonu başarılı" diyerek operasyonu onayladı.

"Yaşasın kurtardık"

Dadi ismini verdikleri köpeğin yukarıya çıkmasıyla sevinen kardeşler, daha sonra köpeğe yiyecek verdiler. Yaklaşık 5 dakikada kurtarılan köpek ise verilen yemekten yedikten sonra gözden kayboldu. Baba ve çocuklarının başarılı köpek kurtarma operasyonu yüzlerde tebessüme neden olurken, miniklerin sevgi ve merhamet dolu halleri yürekleri ısıttı.

Buzdan Kurtarılan Köpek
Kaynak: İHA

Sokak Köpeği, Cep Telefonu, Bayburt, Yerel, Yaşam, Doğa, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buzdan Kurtarılan Köpek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: Buzdan Kurtarılan Köpek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.