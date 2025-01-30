Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buz tutan yoldan düşen genç ayağını kırdı.
Edinilen bilgiler göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Küme Evleri'nde meydana geldi. Demhat Ereli isimli genç (20), iş dönüşü evinin yakınında buz tutan yolda düşerek ayağını kırdı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ereli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ
Son Dakika › Yerel › Buzlu Yolda Düşen Genç Ayağını Kırdı - Son Dakika
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