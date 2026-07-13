Bylock ID'leri, FETÖ üyelerinin kıdemini gösteriyor - Son Dakika
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Bylock ID'leri, FETÖ üyelerinin kıdemini gösteriyor

13.07.2026 10:20
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Bylock'taki ID numaraları, FETÖ üyelerinin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını belirliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe girişimi ve diğer planlar için kullanılan ana kriptolu iletişim ağı Bylock içerisindeki ID numaralarının, örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterdiği ortaya çıktı.

Tüm Türkiye Bylock'u 15 Temmuz 2016'da başarısız darbe girişimi ile öğrendi. Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, darbe girişimi ve diğer planları için kullandıkları ana kriptolu iletişim ağı olduğu ortaya çıktı. Örgüt bütün gizli faaliyetleri için bu mesajlaşma uygulamasından haberleşti.

Bylock'un tespit edilmesi sonrasında ilgi çekici olan ise uygulamada FETÖ üyelerine verilen ID numaraları oldu. Örgüt üyelerinin uygulamada isimleri ile değil, kendilerine verilen numaralarla yer aldığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, birden başlayan ID numaralarının, kişilerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterdiği belirtildi.

Birden başlayan ID numaraları, kişilerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterirken, yapılan çalışmalarda toplam ID sayısının 215 bini aştığı da tespit edildi.

FETÖ'nün en kıymetlileri ilk binde

Bylock ID'leri incelendiğinde, uygulamanın başlarda mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü. Örgüt, Bylock kullanımını tabana daha sonra açtı.

ID'ler incelendiğinde ilk 100 numara içerisinde 27'nci sırada yer alan isim MİT Kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü FETÖ'cü Erol Demirhan.

Demirhan'ın hemen arkasındaki isim 28 numaralı ID ile eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi.

ID numarası ilk 100'ün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri Serkan Şahan. ID'si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından biri.

43 numaralı ID'e sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcı Cemal Karaata'nın bağlı olduğu kişi.

Dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ'nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID'e sahip Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette 'hiç edilmesinin' aktörlerinden biri.

Cevheri Güven de kıymetli ID'ler arasında

Bylock ID'leri örgüt içindeki 'kıymet' sıralamasını çok net ortaya koyuyor. FETÖ'ye bağlılığı ile bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda.

FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si 3320. Bylock'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in, FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bylock ID'leri, FETÖ üyelerinin kıdemini gösteriyor - Son Dakika

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