Çağlayan Mahallesi\'nde Yeni Muhtar Seçildi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni kurulan Çağlayan mahallesinde yapılan seçimde muhtar Hasan Güzel oldu.

İlçeye bağlı Derebağ mahallesinden ayrılarak mahalle olan Çağlayan'da muhtarlık için Hasan Güzel ve Mehmet Bostan yarıştı. 353 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçimlerinde 186 oy alan Hasan Güzel, Çağlayan mahallesinin muhtarı oldu. Diğer aday Mehmet Bostan ise 12 oyda kaldı. - KAYSERİ